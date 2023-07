OBRT! MITROVIĆ NE IDE U SAUDIJSKU ARABIJU? Otkriveni novi detalj: "Da, tačno je, Mitar je ovdje"

Aleksandar Mitrović vratio se treninzima u Fulamu.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović mogao bi da ostane u Fulamu uprkos svemu što se dogodilo. Al Hilal ga traži, dvije ponude je engleski klub odbio, a Saudijci nude Srbinu mnogo veću platu nego što trenutno ima. On je zbog toga želio da ode, bojkotovao je klub, odbio da trenira, ali sada je došlo do preokreta.

Trener londonskog tima Marko Silva otkrio je da je srpski napadač ponovo u konkurenciji za tim i da radi sa ekipom na pripremama u Sjedinjenim Američkim državama. "Da, tačno je, Mitrović se vratio. Ovo je proces, nije laka situacija. Nisam ovdje da bih pričao o pregovorima i klubovima sa kojima se povezuje. Pridružio se grupi prije nekoliko dana i nadamo se da ćemo uspjeti da ga spremimo u narednim danima", rekao je Silva.

Demantovao je spekulacije da postoje problemi između njega i Mitrovića. "Za mene on nikada nije bio težak za saradnju. Nikad, ama baš nikad. Mnogi ljudi kažu da ima određenu auru oko sebe, ali oni koji ga poznaju znaju da nije težak za saradnju. Bio je lak za saradnju na početku priprema i biće tako i ako ostane. Mitar me poznaje, ja njega znam, zna i grupu, sve ono što mi je rekao i što sam ja njemu rekao, to ostaje između nas."

Došli su Raul Himenez, Kalvin Besi, vode se pregovori za Kaluma Hadsona-Odoija, Fode Balo-Turea, postoji interesovanje i za još neke igrače. "Nažalost, treba nam još pojačanja, jer su nam neki važni igrači povrijeđeni. Nadam se da će brzo stići, imamo samo dva beka, potreban nam je i vezni igrač, imamo i samo dva krilna napadača, bili su mi potrebni novi igrači još prije 15-20 dana", zaključio je Silva.