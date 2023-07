Mitrović bojkotuje Fulam - ne trenira, hoće u Arabiju! Trener progovorio o Srbinu: Ne radi se o ponudi, već o njemu!

Aleksandar Mitrović ne trenira sa saigračima u Fulamu i želi u Saudijsku Arabiju.

Aleksandar Mitrović po svaku cijenu želi da napusti Fulam i da ode u Saudijsku Arabiju. Navodno je lične uslove sa Al Ahlijem već dogovorio i dobiće 25 miliona evra godišnje, ali klub neće da ga pusti. Srpski igrač zbog svega toga nije na pripremama sa klubom u Americi i radi sve kako bi ih dodatno pritisnuo.

Potvrdio je to i trener ekipe Marko Silva koji je prvi put progovorio o Aleksandru. "Hajde da pričamo o Mitroviću. Scenario nije idealan naravno, ne radi se o ponudi koju ima, već o njemu samom. Neće igrati u ponedjeljak, nije igrao u srijedu i ne radi zajedno sa saigračima, to nije idealan scenario. Znate da postoji interesovanje za neke naše igrače, poput Palinje koji nije ovdje takođe. Volio bih da imam drugačiji scenario oko tih situacija", rekao je Silva.

Potvrdio je da su njih dvojica već razgovarali na tu temu. "Pričao sam sa Mitrom već i on zna moje mišljenje."

Ponudu za odlazak ima i Silva i to baš od Al Ahlija, navodno su i njemu dali astromonsku platu od 40 miliona evra za dvije godine. "Ne želim da pričam o toj situaciji, nisam ovdje došao da bih odgovarao na takva pitanja. Neću da vas lažem, dobio sam ponudu, upućeni su u to i ljudi iz kluba i to je sve što imam da kažem. Imam ugovor i moja situacija je ista kao prošle godine. Razgovaram sa igračima svakog dana i to radim zato što se spremam za budućnost u ovom klubu", jasan je Silva.

