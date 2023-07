Umjesto u Ligu šampiona, ide u Saudijsku Arabiju! Volim vas mnogo, ali...

Poznati francuski fudbaler sa 26 godina odabrao selidbu u Aziju.

Izvor: Profimedia

Francuski fudbaler Alan Sen-Maksiman napustio je Njukasl poslije četiri godine i otišao u Saudijsku Arabiju, gdje će pojačati Al-Ahli. U transferu od skoro 30 miliona dolara, krilni napadač pridružiće se doskorašnjem krilu Mančester sitija Rijadu Mahrezu, napadaču Liverpula Robertu Firminu i bivšem golmanu Čelsija, Eduaru Mendiju.

Sen-Maksiman je tako poput Sergeja Milinković-Savića odabrao da se preseli u Saudijsku Arabiju i da ne nastupi u grupnoj fazi Lige šampiona, u koju je izborio plasman u minuloj sezoni. O svojoj odluci i rastanku sa "svrakama" pisao je u emotivnom oproštaju od navijača. Pročitajte njegovu poruku:

"Prije četiri godine, nosio sam Njukaslov dres sve vrijeme. U tom trenutku, nisam shvatao da ću da postanem Njukaslov igrač, već i prihvaćen od ljudi iz Tajnsajda, jedan od njih. Pomislili biste da je ovo lijepa oproštajna poruka, ali emocije idu dublje od riječi koje bih mogao da izgovorim. Od prvog dana kada sam upoznao ljude ovog divnog grada, potpuno sam uh shvatio i prihvatio njihovu ogromnu strast. Zbog toga mi je bilo toliko važno da pružim sve i to znači da igram povrijeđen. Boljelo me je d*pe za statistiku, dok je moj nastup pomagao timu."

"Vjerujte mi, zavolio sam Njukasl. Imao sam sjajne šanse da odem tokom mračnih dana, ali bilo je prekasno - već sam bio zaljubljen. Htio sam, morao sam da ostanem i to mi je bilo potrebno, da pomognem svom timu da ostanemo u Premijer ligi, jer mi je to značilo sve na svijetu. Naravno, neki su možda u tim trenucima imali sumnju, ali ja sam uvijek vjerovao u ovaj klub i pogledajte gdje smo danas - to je prosto predivno. Napuštan Njukasl kako treba i ostavljam ga tamo gdje bi trebalo da bude i to je moj najveći trofej. Hvala vam svima, saigračima, navijačima, osobljnu, klubu... Vidio sam vaše poruke, hvala vam i iako je ovo poglavlje završeno, naša priča nikad neće biti gotova. Njukasl je sada moj dom i nastaviću da budem vaš najveći navijač - gledaću svaku utakmicu i dok klub pobjeđuje, biću najsrećniji čovjek na svijetu. I budite sigurni da ćete me vidjeti ponovo."

Dok on uveliko bude igrao u Saudijskoj Arabiji, Njukasl će 31. avgusta saznati imena svojih protivnika na žrijebu za Ligu šampiona, u koju se vratio poslije 20 godina.