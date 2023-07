Tim Roberta Prosinečkog vodio 3:0 i izgubio?! "Ovo nisam doživio ni kao igrač, ni kao trener"

Ekipa Rudeša, koju s klupe predvodi Robert Prosinečki, poražena je od Osijeka iako je imala prednost od tri gola.

Izvor: MN PRESS

Drugi poraz u novoj sezoni prvenstva Hrvatske zabilježili su fudbaleri Rudeša.

Tim legende Crvene zvezde i nekadašnjeg selektora Bosne i Hercegovine Roberta Prosinečkog fantastično je odigrao na početku i poveo 3:0, na poluvremenu je bilo 3:1, da bi u nastavku Mijo Caktaš, koji je ušao u 71. miutu, het-trikom osigurao pobjedu Osječanima - 3:4.

Golove za tim "Velikog Žutog" postigli su Andrej Lazarov i Luka Pasariček, ali je ekipa Stjepana Tomasa uspjela da do odlaska na odmor smanji pogotkom Argentinca Ramona Miereza.

U nastavku su domaći, koji igraju na stadionu u Kranjčevićevoj, uspjeli da sačuvaju prednost do 76. minuta kad je počela golgeterska rapsodija rezerviste Coktaša, koji je mrežu Marija Marića pogađao još i u 83. i 88. minutu.

"Teško je nešto reći poslije ovakvog rezultata. Vodili smo 3:0, ali i napravili puno grešaka ,i samo smo dozvolili Osijeku da se vrati. I ne samo da bude neriješeno, već i da izgubimo utakmicu", rekao je Prosinečki, a prenijeli hrvatski mediji.

Dodao je da Osijek ima dobru ekipu, a da njegovoj nedostaje iskustva.

"Mi smo mlad tim koji tek dolazi, pokazali smo dobar fudbal što je bitno. I mogu biti zadovoljan time. Ali zbog grešaka, a neću kriviti nikoga, došlo je do ovakvog rezultata. Iskusne ekipe nakon 3:0 to završavaju. A mi to još uvijek nismo. I umjesto da imamo tri boda, napravili smo par kikseva, dopustili smo im da nam daju golove, a onda je vrlo teško izdržati drugo poluvrijeme. Prvo poluvrijeme Rudeš je odigrao fenomenalno. Nije mogao bolje, ali onda smo napravili greške koje je Osijek znao kazniti. Ali to je tako u fudbalu, idemo dalje".

Na kraju je zaključio da vjerovatno nikad u karijeri nije doživio ovakav poraz.

"Ne sjećam se da sam nekad vodio ekipu koja je imala 3:0, pa izgubila 4:3. Ne sjećam se toga niti iz svoje igračke karijere", podvukao je Prosinečki.