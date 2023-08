Vico Zeljković poželio dobrodošlicu novom selektoru "zmajeva": Jako važan dan za fudbal u BiH

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine imenovao je u četvrtak Mehu Kodru za novog selektora "zmajeva".

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Tim povodom održana je i konferencija za štampu na kojoj se obratio prvi čovjek Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković, koji je čestitao Kodri na povratku na klupu "zmajeva".

"Jako važan dan za fudbal u BiH. Kao što znamo naša selekcija je ostala bez selektora i imali smo zadatak da što prije djelujemo i riješimo to pitanje. Protekli period iskoristili smo da radimo na tom polju, glavni u tome bio je gospodin Misimović koji je obavljao razgovore. Ono što nismo željeli je da kao Savez licitiramo bilo kakvim imenima i na neki način smo bili zaključani za medije povodom toga, ali samo iz razloga što nismo htjeli licitirati bilo kakvim imenima jer smatramo da to nije korektno i nije način na koji se razgovara sa selektorima niti način na koji se dovodi selektor. Ono što mogu reći, a što se naravno i vidi jeste da smo uspjeli okončati posao i da je danas Izvršni odbor FSBiH na prijedlog direktora "A" reprezentacije gospodina Misimovića izabrao gospodina Mehu Kodru za selektora "A" reprezentacije. Dakle, odluka je bila jednoglasna i želio bih iskoristiti priliku da Kodri čestitam na imenovanju za selektora i izrazim zadovoljstvo što smo uspjeli postići dogovor i što ćemo zajedno nastaviti kvalifikacije", rekao je Zeljković i nastavio:

"Ono što trebam reći i koristim priliku da se obratim medijima, to je da mi nismo odustali od našeg cilja, a to je plasman na Euro. Naravno da ovakav start kvalifikacija nije bio po planu, ali u svakom poslu, pa tako i u fudbalu, stvari nekad krenu po planu, nekad ne. Ovaj početak kvalifikacija nije bio kakav smo željeli po rezultatima i bodovima. Ne želim ovim putem smanjivati ničiju odgovornost, naravno da mi kao Savez i ja kao predsjednik Saveza stojimo iza naših odluka, tako da sve ono što je bilo dobro, a to je Liga nacija, i sve ono što nije dobro, a to su rezultati u dosadašnjem toku kvalifikacija, svjesni smo svega i pokušavamo svaki put izvući pouke i da ne ponavljamo stvari koje se nisu ispostavile dobrim".

Zeljković je dodao da se svaka odluka donosi sa uvjerenjem da je najbolja za BiH u datom trenutku.

"Naravno da se za svaku odluku koja se donosi u datom trenutku misli da je najbolja, pa tako i danas ovdje mislimo da smo uradili najbolju stvar za fudbal u Bosni i Hercegovini i da je gospodin Kodro taj koji ima kapacitet i znanje da našu reprezentaciju, nažalost kažem po prvi put, odvede na Evropsko prvenstvo. Naš dogovor je da gospodin Kodro do kraja kvalifikacija vodi našu reprezentaciju. Koliko će to trajati, to ćemo vidjeti, jer svi znamo da ima i taj baraž, no mi ovdje ne želimo pričati o baražu. Naši ciljevi su jasni, nedvosmisleni, jer želimo da se kroz grupu, dakle drugo mjesto, plasiramo i direktno odemo na Evropsko prvenstvo i svi zajedno vjerujemo da je to moguće te i sama kalkulacija bodova to govori, iako u ovom trenutku stanje na tabeli ne izgleda sjajno", poručio je Zeljković.

Miske: Za ne daj Bože, ima i baraž, ali nećemo tako daleko da gledamo

Kodro će po drugi put u karijeri preuzeti kormilo "zmajeva", a jedan od najzaslužnijih za njegovo imenovanje bio je Zvjezdan Misimović.

"Jako smo loše startovali u kvalifikacijama i došli smo u situaciju da moramo promijeniti nešto. Izbor je spao na novog selektora Mehu Kodru. Meni je čast, jer smo i ranije imali dosta razgovora i bio je blizu preuzimanja klupe. Imao sam u jednom kratkom periodu da sarađujem sa njim na relaciji igrač-trener i tu sam dosta dobrih stvari vidio kod njega i mislim da, ako svi budemo zajedno, da imamo realne šanse kroz kvalifikacije da se plasiramo na Euro", rekao je Misimović.

"Dosta posla je pred nama, optimisti smo, sportisti, treba ići od utakmice do utakmice, treba u svakoj ići na pobjedu. Za ne daj Bože ima i taj baraž, ali za sada nećemo tako daleko da gledamo", zaključio je Misimović, a prenijelo "Oslobođenje".