Meho Kodro nakon imenovanja na klupu "zmajeva": Želim da vratim kult reprezentacije BiH!

Meho Kodro je od danas novi selektor Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

U prvoj izjavi na konferenciji za štampu, novi selektor "zmajeva" je istakao da ima dva cilja, veliki je plasman na EURO 2024 u Njemačkoj sljedeće godine, a mali cilj je vezan za samopouzdanje koje je poljuljano lošim startom u kvalifikacijama.

"Želio bih da zahvalim predsjedniku (Vico Zeljković), Misketu (Zvjezdanu Misimoviću) i Izvršnom odboru FS BiH. Ovo je velika prilika za mene, bez obzira na težinu posla koje nas očekuje. Imam povjerenje u vlastiti kvalitet i u svoj stručni štab, koji će pomoći da igramo kvalitetno i da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Imam povjerenje u igrače, i vjerujem da možemo da se domognemo plasmana i da okrenemo priču. To je veliki cilj - odlazak na EP, a mali cilj je igračima vratimo samopouzdanje, koje je imam osjećaj poljuljano, kao i da vratimo povjerenje javnosti. Nadam se da ćemo u tome svi mi koji činimo FS BiH da dođemo do tog cilja. Ja nemam dilemu, volio bih da vratimo kult reprezentacije. To je dodatno motivišuće za nas. Sve može da se promijeni u tri naredne utakmice, koje bi nam mogle osigurati da u posljednjem novembarskom ciklusu zavisimo samo od sebe", rekao je Kodro nakon imenovanja.

Na pitanje o saradnji i eventualnom pozivanju sina Kenana Kodre, novi selektor je odgovorio da će svi, pa i njegov sin morati da zasluži poziv.

"Kenan je bio pozivan kod svih prethodnih selektora. On je moj sin, volim ga najviše na svijetu, ali će poziv morati da zasluži. Ovo nije prvi put da sarađujemo na ovaj način, bilo je tako i u Sosijedadu. Siguran sam da ni on ne bi volio da osjeti bilo kakvu vrstu protekcije", dodao je Kodro i istakao da je Kenanu prezime više odmoglo nego pomoglo.

Novi selektor će na klupi zvanično debitovati 8. septembra, kad "zmajevi" dočekuju Lihtenštajn u petom kolu kvalifikacione J grupe za plasman na EURO 2024.

Kodro je na mjestu selektora naslijedio Faruka Hadžibegića koji je smenjen poslije katastrofalnog starta na kvalifikacijama, a ovo će nekadašnjem napadaču Veleža i Barselone biti drugi mandat na klupi "zmajeva".

Podsjetimo, mostarski stručnjak je bio selektor od 5. januara 2008. godine, ali je smijenjen 16. maja zbog neslaganja sa tadašnjim čelnicima FS BiH oko prijateljskog susreta sa selekcijom Irana.

Vodio je "zmajeve" na samo dvije prijateljske utakmice - protiv Japana (0:3) i Makedonije (2:2).

U trenerskoj karijeri još je sjedio na klupama Real Sosijedada, Sarajeva, švajcarskog Serveta i Lozane.