Piksi se vratio "drugoj kući"! Oglasio se na Instagramu: Uvijek je posebno...

Emotivan trenutak za selektora Srbije.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi posjetio je u subotu utakmicu Nagoje Grampus, kluba u kojem je devedesetih postao igračka legenda i koji je potom kao trener vodio do istorijske titule prvaka Japana.

Na stadionu na kojem se u vrijeme njegovih igračkih dana često moglo čuti "Ale Piksi", Stojković je još jednom srdačno dočekan.

"Uvijek je posebno biti nazad sa mojom porodicom Nagoje. Hvala vam!", napisao je selektor Srbije, koji je u Japanu proveo čak 12 godina.

Kao fudbaler sedam, od 1994. do 2001, a kao trener pet - od odlaska sa predsjedničkog mjesta Crvene zvezde 2008, pa do 2013.

U tom gradu je proglašen i za najboljeg trenera Japana.

Zanimljivo je to da je Piksi u Nagoji sarađivao kao igrač sa legendarnim trenerom Arsenom Vengerom - i to dvije godine. Francuz je poslije toga imao ideju da odvede srpskog asa u Englesku, ali je on ipak ostao u Japanu i tamo je završio karijeru. "Sarađivali smo dvije godine u Nagoji i ostavio je najveći pečat u mojoj karijeri", rekao je Piksi u intervjuu za MONDO o "profesoru".

