"DEJO JE NAMJERNO DOBIO CRVENI U FINALU!" Jugović šokirao pričom o tituli iz Tokija: Ako su zato prodali Piksija...

Vladimir Jugović je otkrio do sada nepoznate detalje najtrofejnijeg perioda u istoriji Crvene zvezde. Pričao je o Bariju, Tokiju, ali i o crvenom kartonu koji je Zvezdu mogao mnogo da košta.

Izvor: MN PRESS

I dalje je najtrofejniji srpski fudbaler svih vremena, a Srbija pamti malo takvih vezista kakav je on bio. Sada, dvadesetak godina nakon kraja karijere Vladimir Jugović prisJetio se slavnih dana u intervjuu za hrvatski "Indeks". Otkrio je da je malo falilo da postane fudbaler Partizana, ali da ga je njegova ljubav prema crveno-bIJelima odvela na drugi kraj Topčiderskog brda.

Sada kada se prisJeti Barija i Tokija, najvećih titula koje je njegov nekadašnji klub osvojio, kaže da se taj uspjeh pomalo romansira. Mnogo toga je moralo da se poklopi da bi do toga došlo.

"Znaš kako ja gledam na to? Kad se napravi jedan veliki rezultat, onda se čitava priča romansira. Čitav taj uspjeh Zvezde danas se romansira. Po meni je u pitanju bio samo splet raznih okolnosti, puno više nego što je nešto bilo planirano i sistemski građeno. No to je samo moje mišljenje. Je li Robi došao planski? Nije. Je li Belodedić stigao planski? Nije. Jesam li ja došao planski? Kod nas se takve stvari i takve priče predimenzioniraju i romantizuju, neki ljudi često znaju sami sebi da pridaju puno više zasluga od onoga što je zapravo bilo. Iza svakog uspjeha stoji neka priča, samo je razlika u tome ko tu priču priča i ko na kojoj istini insistira", ispričao je Jugović za "Indeks", pa dodao:

"Zvezda je bila dobro organizovan klub i ako je planski bilo da proda Piksija da bi se iduće sezone osvojila Liga šampiona, onda neko ko je to odlučio očito je bio genijalac", dodao je on.

Nakon osvajanja titule prvaka Evrope u Bariju, u Tokiju je Crvena zvezda bila oslabljena. Došla je nakon prodaje nekoliko ključnih igrača u borbu za titulu prvaka svIJeta i taj meč igrala sa igračem manje. Dejan Savićević je dobio crveni karton, navodno - namjerno!

"UvIJek se ističu ta dva gola, a ljudi zaboravljaju da sam ja često davao golove iz drugog plana. U prvoj sezoni u Seriji A za Sampdoriju sam dao 11 golova, što za igrača na mojoj poziciji nije baš mala stvar. Što se tiče tog finala u Tokiju, treba reći da smo od 40. minuta igrali s igračem manje, kad je Dejan Savićević dobio crveni karton. Baš sam nedavno čuo da je to uradio namjerno", rekao je Jugović, pa pojasnio:

"Tako sam čuo. To je u jednom intervjuu rekao naš tadašnji golman Zvonko Milojević. Navodno je razlog bio to što je branio Milojević, a ne Dejanov veliki prijatelj Dragoje Leković. E sad, to ne mora biti tačno, samo kažem ono što sam pročitao", završio je Jugović.

