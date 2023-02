BINA NIJE U PRAVU, PLAKAO SAM ZBOG MIHE! Dejo Savićević: Zbog jednog me najviše srce boli za njim

Bili su Mihajlović i Savićević veliki prijatelji i nakon igračke karijeru u kojoj su zajedno nosili dres Zvezde i reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski svijet i dalje se oprašta od Siniše Mihajlovića, legendarnog srpskog asa koji je domaćem i italijanskom fudbalu ostavio veliki trag. Nakon što mu je čast ukazana u Italiji i Srbiji, od svoje zemlje dobio je Orden Karađorđeve zvijezde, a prerani odlazak teško je pao i bivšim saigračima. jedan od njih je Dejan Savićević, koji je i zaplakao zbog prijatelja.

Gostujući u emisiji "Mojih Top11", legenarni fudbaler Crvene zvezde i Milana ispričao je kada je i gdje pustio suzu zbog Siniše Mihajlovića, nakon što je nekadašnjeg fudbalera Vojvodine, Zvezde, Lacija i Intera izabrao za mjesto lijevog štopera u svom idealnom timu.

"Lijevi štoper? Miha. Za sva vremena... I ovo je stvarno velika tuga, koja se desila i ja iskreno nisam mogao da vjerujem da se neće izboriti. Ja sam mislio čak da se on u jednom momentu izliječio, kad je počeo da vodi, vidio sam da počela je i kosa i brada da mu raste ali ovo drugi put kad sam dobio informaciju da nema spasa... Da kažem, kad kaže Bina 'Za junacima se ne plače', tu se ne bih složio. I to je ono što me najviše srce boli za njiim jer je on bio čovjek. Ja znam kolicini je pomogao. Kaže Bina ne plače se, ja sam u Kataru plakao. U sobi, nije me gledao niko. Ne zbog igračkih nego zbog ljudskih kvaliteta", ispričao je Dejan Savićević.

Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević bio je saigrač Siniše Mihajlovića u Crvenoj zvezdi, a zatim i njegov rival u italijanskom fudbalu gdje su obojica ostavili dubok trag. Pored toga, Savićević i Mihajlović godinama su nosili dres reprezentacije i sa njom učestvovali na dva velika takmičenja, Svjetskom prvenstvu 1998. i Evropskom prvenstvu 2000. godine.