Dejo posjetio "orlove", pa poručio: Igrajte za ljude koji su prevalili hiljade kilometara zbog vas!

Legendarni Dejan Savićević bio je u posjeti nacionalnom timu Srbije i on vjeruje da će "orlovi" smoći snage da trijumfuju u posljednjem kolu!

Izvor: FSS

Dok se čeka posljednji meč u Srbije u grupi G na Mundijalu, srpski tim je imao sjajnu posjetu u Dohi! Dejan Savićević je posjetio svog nekadašnjeg saigrača iz reprezentacije Jugoslavije i Crvene zvezde Dragana Stojkovića i poželio njemu i timu sreću pred duel sa Švajcarskom.

Svoje prve utiske nakon posejte "orlovima" i selektoru Stojkoviću iznio je predsjednik FS Crne Gore i nekadašnji legendarni fudbaler.

"Piksi mi djeluje dobro i pozitivno, nije neraspoložen i to je veoma važno. Svjestan je i on situacije u kojoj se našao tokom utakmice sa Kamerunom. Imao je druge planove, razmišljao o drugim izmjenama… Ali to su nepredviđene okolnosti. Javi se jedan štoper, traži izmjenu, poslije toga i drugi… Sve se poremetilo. Izlazak malog Pavlovića je bio nenadoknadiv gubitak. Momak je jak u skoku, snažan u duelu, fenomenalan u postavci odbrane. Naravno, nisu krivi ni momci koji su ušli, mnogo je nezgodno kada na utakmici Svjetskog prvenstva tri igrača iz prinudnih razloga prvi put stanu zajedno u posljednju liniju“, kaže Savićević i dodaje da su povrede značajno uticale na utisak koji je Srbija ostavila u dosadašnjem toku Mundijala:

"Nadao sam se i vjerovao da će ovaj specifičan termin Svjetskog prvenstva ići na ruku igračima i da će njihova forma biti na mnogo višem nivou nego na kraju nacionalnih šampionata. Ali sam se prevario. Sve je pošlo kako ne treba još od okupljanja i prvog dana priprema za odlazak u Katar. Ko je mogao da pretpostavi da će udarne igle reprezentacije, momci na kojima se bazira igra srpskog tima, biti u tako lošoj zdravstvenoj situaciji. Šta je tu je, Kamerun je prošao, na redu je meč odluke protiv Švajcarske koja je daleko jača u defanzivi nego u ofanzivi. Teško im je probiti bedem, ali Srbija ima veliki broj kvalitetnih fudbalera koji mogu da riješe pitanje pobjednika. Veoma je važno da budu strpljivi, da ne gube koncentraciju i siguran sam da će postići taj jedan gol koji će da ih odvede u osminu finala", istakao je Savićević.

Prošli put je srpski tim prije tačno 24 godine igrao nokaut fazu Svetskog prvenstva i to u Francuskoj 1998. godine kada je tadašnja generacija sa Stojkovićem i Savićevićem u ekipi uradila nešto slično kao sadašnji tim sa Kamerunom...

"Prokockali smo dva gola prednosti, ali smo digli glave i pobjedom protiv SAD-a otišli u drugi krug. Ništa nije izgubljeno, znalo se i prije turnira da će direktan duel sa Švajcarskom najvjerovatnije odlučivati o drugom mjestu u grupi. Imao bih samo jednu poruku za igrače Srbije, neka u petak uveče igraju za ove ljude koji su prevalili na hiljade kilometara i potrošili gomile novca da bi došli u Katar i da bi bodrili svoju reprezentaciju. Pričao sam maloprije sa Piksijem i Dikom, impresioniran sam podrškom sa tribina. Navijači su došli iz Australije, Kanade, Amerike… na kraju krajeva iz svih gradova Srbije. Ako ništa drugo, bar zbog njih, treba da izvuku posljednji atom snage i da pobijede Švajcarsku."

