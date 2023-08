Doskorašnji golman Partizana: U Srbiji više ljudi navija za Crvenu zvezdu!

Aleksandar Popović pričao je o Partizanu, Crvenoj zvezdi, Milanu Borjanu, Vladimiru Stojkoviću...

Aleksandar Popović (23) otišao je u Slovačku i braniće za DAC Dunajsku Stredu. Odlučio je da tamo nastavi karijeru i dao je prvi veliki intervju kao član slovačkog kluba. Pričao je o Partizanu, Crvenoj zvezdi, Vladimiru Stojkoviću, Milanu Borjanu, planovima, ciljevima...

Objasnio je prvo zašto je izabrao baš Dunajsku Stredu od svih klubova. "Poslije toliko godina u Partizanu želio sam da napravim promjenu. Ljudi iz kluba su me kontaktirali, predstavili su mi ambiciozan projekat i stavili su mi do znanja da me baš žele. Imao sam i ponude drugih timova, ali nijedna nije bila kao ova. Klub je odlično organizovan na svim nivoima, infrastruktura je odlična i na mnogim drugim stadionima i polako pronalazim ritam", počeo je Popović priču za "Šport aktuality".

Uporedio je novi klub sa crno-bijelima. "Postoji mnogo sličnosti između dva kluba. Partizan je imao težak period u posljednje vrijeme. Zvezda je imala mnogo veći budžet, mogla je da dovodi bolje igrače, da im nudi veće plate. U Srbiji više ljudi navija za Zvezdu nego za Partizan. Bilo je teško, mada je u isto vrijeme bila i odlična škola za igrače, bili smo prinuđeni da se borimo stalno. Bili smo blizu osvajanja titule prije dvije godine, vjerujem da će moji bivši saigrači uspjeti u tome ove godine."

Otkrio je i koga je zvao dok je razmatrao ponudu. "Znam dosta toga o klubu, imam nekoliko prijatelja koji su igrali ovdje, poput Marka Živkovića, nekadašnjeg saigrača. Kontaktirao sam i druge igrače sa Balkana, Nikolu Krstovića i Željka Gavrića koji su sada u timu. Svi su mi rekli istu stvar, da je klub stabilan, organizovan, da ima sistem i pravac u kom ide i ukazala mi se odlična šansa."

Tvrdi da su treninzi u Slovačkoj teži nego u Partizanu. "Prihvatili su me dobro, sličnih smo godina tako da dobro razumijemo jedni druge. Imamo isti cilj, da igramo dobar fudbal, da napredujemo i da budemo bolji. Treninzi su veoma dobro, rekao bih da su malo zahtjevniji nego u Partizanu. Intenzitet je tu, organizacija je na nivou. Radi se dosta individualno sa kondicionim trenerima, trenerima golmana, analiza, fokus je na detaljima i to je veoma važno."

Prema podacima Transfermarkta među igračima Dunajske Strede najveću tržišnu vrijednost imaju Popović i Krstović. "Mislim da je to činjenica, odigrao sam skoro 100 mečeva za veliki klub kao što je Partizan i to podiže cijenu. Nisam razmišljao o tome ni kada sam igrao u Beogradu i neću o tome misliti ni sada. Cilj mi je da se te cifre uvećaju i znam da navijači hoće da me vide u najboljoj verziji. Sviđa mi se pritisak koji se odnosi na fudbal. Profesionalac sam i znam da je presija dio posla. U Partizanu smo morali da razmišljamo i o nekim drugim stvarima, ne samo o fudbalu. Uvjeren sam da će sada biti drugačije i da slijede najbolje godine u mojoj karijeri."

Nije zaboravio Vladimira Stojkovića koji mu je bio mentor. "Mnogo sam naučio od Stojkovića, on je iskusan golman i dobra je osoba. Naučio sam najviše od njega sa aspekta mentalne pripreme i analize protivnika, on je majstor u tome. Ne hvata loptu na način na koji se meni dopada, ali je stvarno bilo lijepo da učim od njega."

Za kraj je pričao o Milanu Borjanu koji brani za Slovan. "Borjan je odličan golman, bio je kapiten Zvezde i zahvaljujući njegovim odbranama je klub ostvario neke odlične rezultate i u domaćoj ligi i u Evropi. Imao je tešku sezonu zbog velikog pritiska, našao je dobar tim i donio je iskustvo koje je Slovanu bilo neophodno. Radujem se što ćemo ponovo biti rivali. Moram da priznam da ga još nisam pobijedio, vjerujem da ću u tome uspjeti u Slovačkoj", zaključio je Popović.