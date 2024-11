Zvezdi su neophodna njih dvojica na derbiju: Vlade Đurović pomenuo ključne igrače, trenutno su povrijeđeni!

Vlade Đurović smatra da će Crvena zvezda biti mnogo jača ukoliko se na terenu u vječitom derbiju pojave Nemanja Nedović i Džoel Bolomboj.

Sve je bliže prvi vječiti derbi u sezoni! U četvrtak će se sastati Crvena zvezda i Partizan u "Areni", ovoga puta će crveno-bijeli biti domaćini, a timovi će ući u ovaj meč nakon pobjeda u ABA ligi. Tu su srpski timovi na vrhu, a pred ovaj derbi prvi je svoje viđenje utakmice dao Vlade Đurović.

Istakao je da očekuje "rovovsku borbu" i naglasio da će Crvenoj zvezdi biti ključno zdravlje pojedinih igrača, Naglasio je da je sa Nemanjom Nedovićem i Džoelom Bolombojem drugačija ekipa i da su potrebni crveno-bijelima ne bi li došli u sam vrh evroligaške tabele.

"Biće to rovovska bitka, nema tu nikakve dileme. On je neophodan, kao što je i Nedović neophodan. Nedović ima svojih mana kao i svi, ali on je objektivno jedini igrač u Zvezdi koji može sam sebi da napravi šansu i izmisli koš kada je u dobrom danu. Takođe Nedović je sve ove utakmice protiv Partizana otkako se vratio iz Grčke odigrao dobro. Ako se bude oporavio mislim da je tu Zvezda blagi favorit. Što se tiče Bolomboja, bez njega Zvezda nije ozbiljan evroligaški tim. Nije tim za prvih šest. Sa Bolombojem i sa Petruševim, Zvezda je tim koji može da ima snagu u reketu, daje vertikalan, eksplozivan skok, daje po neku bananu. Drugo je sa Bolombojem i bez njega", rekao je Đurović za "Arenu sport".

Nemanja Nedović se povrijedio na meču sa Monakom koji je na kraju Crvena zvezda dobila, ali bilo je evidentno da je nedostajao protiv Asvela u narednoj utakmici. Sa druge strane Džoela Bolomboja zbog povrede koljena nema već neko vrijeme u sastavu, a crveno-bijeli su bez njega u timu u sastav ubacili Uroša Plavšića i uspjeli su da dovedu Filipa Petruševa na pozajmicu iz Olimpijakosa.

