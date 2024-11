"Zvezda bi pobijedila da Radović nije svirao": Za Đurovića je sve bila gluma, a hrvatski sudija je nasjeo!

Srpski trener govorio je o utakmici Zvezda - Asvel i o diskutabilnim odlukama sudije. o porazu Zvezde

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Srpski trener Vlade Đurović smatra da je hrvatski sudija Sreten Radović u meču Crvena zvezda - Asvel uticao na konačni ishod. U završnici meča, on je dosudio prekršaj centru crveno-bijelih Filipu Petruševu u duelu sa Teom Maledonom, mada smatra da je to bila situacija "50-50" i da je Francuz odglumio.

"Moramo da priznamo da je bio sasvim solidan što se tiče suđenja za Zvezdu. Mogao je da ne sudi taj faul u napadu Petruševa. Jeste se naglo okrenuo, onaj je odglumio, ali Radović je mogao da ostavi i da ne svira ništa, Zvezda bi pobijedila utakmicu", rekao je Đurović za TV Arena sport.

Duel Zvezde i Asvela sudili su arbitri Sreten Radović, Saulijus Racis i Leandro Leskano. Takođe, veliku pažnju je privukla i situacija u kojoj je bio utisak da je Teo Maledon napravio grešku u koracima, ali su mu ipak priznati poeni.

Takođe, U burnoj završnici utakmice bilo je nekoliko detalja koji su se ispostavili ključnim. Za Đurovića su podjednako veliki, a možda i veći značaj imala promašena slobodna bacanja Rokasa Gedraitisa, koji je ušao da bi ih izveo umjesto Luke Mitrovića i nije iskoristio nijedno.

"Ako mene pitate, u ta dva slobodna bacanja stala je cijela utakmica", kazao je Đurović.

U Zvezdi neće biti prvi put ove sezone nezadovoljni suđenjem, jer su evroligaški arbitri donosili skandalozne odluke na Zvezdinom gostovanju Žalgirisu, u kojem su Litvanci pobijedili poslije niza diskutabilnih odluka dosuđenih isključivo u njihovu korist. Poslije tog meča, zbog protesta i oglašavanja kluba i igrača, crveno-bijeli kažnjeni su sa više od 70.000 evra.

Takođe, 24 sata pred Zvezdino gostovanje Asvelu dogodila se očigledna greška sudija i na utakmici Partizan - Barselona, u kojoj plejmejkeru španskog tim Tomašu Satoranskm nisu dosuđeni očigledni koraci. Nastavio je akciju bez obzira na to, lopta je došla na suprotnu stranu do Aleksa Abrinesa, a on je pogodio ključnu trojku - za pobjedu Barselone.