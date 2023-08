Ovo je klasično ubistvo, to nisu uradili navijači Dinama! Antolić: Sigurno slijedi osveta Grka, jer su poniženi!

Bivši operativac Dinama iz Zagreba govorio o ubistvu navijača AEK-a u tuči s navijačima hrvatskog kluba.

Izvor: Youtube/HRT Nedjeljom u 2

Bivši oficir za bezbjednost Dinama iz Zagreba, Krešimir Antolić, rekao je da smatra da navijači hrvatskog kluba nisu ubili navijača AEK-a u tuči u Atini. On je prebacio svu odgovornost na grčku policiju, ukazujući na propuste u obezbkeđivanju tako rizičnog dolaska navijača.

"Iz onoga što se zna javno i onim informacijama kojima ja raspolažen, prvi krivac je grčka policija koja je dopustila da 120, 150, 200 huligana dođe u njihov grad, prošeta se njime i dođe u jedan kvart gdje napravi takve teške incidente koji su nažalost rezultirali teško povrijeđenima i poginulim navijačem", rekao je Antolić za RTL.

Na pitanje da li će Dinamo biti žestoko kažnjen, on odgovara da ne vidi razlog da hrvatski šampion bude sankcionisan.

"Moje mišljenje je da Dinamo ne bi trebalo da bude uopšte kažnjen za ovaj konkretan događaj iz razloga što nije bilo gostujućih navijača, nije distribuirao ulaznice, na vrijeme je poručio navijačima da nema dolaska tamo, isto tako je iskomunicirao sve što je trebalo jer znam da tamo još uvijek rade istinski profesionalci. I grčka i hrvatska policija su znali da će u sklopu takozvane navijačke inicijacije i u sklopu ultras scene BBB pokušati da dođu u Atinu i da se obračunaju sa navijačima protivničke ekipe."

Na pitanje da li je ranije imao komunikaciju sa vođama Dinamovih organizovanih navijača, Antolić odgovara:

"Jesam, negdje do kraja 2018, 2019. imao sam neposredan kontakt s predstavnicima navijačke grupe, nakon toga je iz MUP-a došao kolega koji je 20 godina radio na tim poslovima, formirali smo i oficira za navijače kojeg su oni jako dobro prihvatili, tako da je Dinamo imao razrađen sistem komunikacije. Nekad je to bolje funkcionisalo, nekad lošije, no postojao je konsenzus da se neće raditi na štetu kluba, pogotovo ne u evropskim utakmicama. Mi smo kroz godine odigrali puno utakmica gdje je bilo 2.000, 3.000 naših navijača. Ovakvih incidenata nije bilo."

"Kada samo došao 2013. Dinamo je bio pragu izbacivanja iz Evrope zbog jednog uzvika. Prilično sam siguran na temelju onoga što znam i kako ih profiliram da oni ovakav tip napada nožem i da bi nekog ubili, realno nisu kadri napraviti, a i nije tip njihova ponašanja. Zato nije dobro stigmatizirati i stavljati im to na leđa. Ajmo pustiti da grčka policija napravi posao jer se ovdje radi o klasičnom ubistvu. Lično mislim da to BBB-i nisu napravili, ali pokazaće istraga", rekao je on.

Da li bi trebalo strahovati zbog odmazde navijača AEK-a? Utakmica će biti odigrana 15. avgusta...

"Ne treba strahovati, ali mislim da hrvatska policija ovo što se dogodilo u Atini mora shvatiti najozbiljnije. Oni ovo nisu shvatili ozbiljno jer koliko imam informacije nijedan hrvatski policajac specijalizovan za navijačke nerede nije bio u Atini. To je odstupanje od uobičajene prakse. Već sutra bi delegacija hrvatske policije trebalo da ode u Atinu, da sjedne s kolegama iz grčke policije, da vidi ko su osobe koje su tamo uhapšene i istovremeno se početi pripremati za 15. avgust Ali ne za 15, nego za 14, 13, 12, 11, jer sam siguran da će navijači AEK-a pokušati osvetiti jer ovo je u navijačkom svijetu najveće poniženje koje se može dogoditi, da ti protivnička grupa dođe u zonu tvog stadiona, očigledno te istuče i pogine njihov kolega. Oni će sigurno pokušati nešto u Zagrebu. Hrvatska policija je dovoljno obučena, obrazovana i iskusna da se može tome suprostaviti, ali mora ovo shvatiti ovo jako ozbiljno", zaključio je Antolić.