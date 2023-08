Zagreb se hitno oglasio povodom ubistva navijača: Gradonačelnik reagovao - To ugrožava ljudske živote!

Grad Zagreb se oglasio zbog nereda kojeg su izazvoli navijači Dinama u Atini.

Izvor: Profimedia

Hrvatska prestonica se oglasila povodom upadanja navijača u Atinu, stavaranje nereda i ubistva mladića koji je učestvovao u sukobu navijača. U saopštenju je navedeno da grad Zagreb oštro osuđuje ovakav krvavi zločin. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević poslao je tim povodom pismo saučešća kolegi Kostasu Bakojanisu:

"Grad Zagreb najoštrije osuđuje navijačko nasilje u Atini uoči fudbalske utakmice Lige šampiona između AEK-a i Dinama, u kojem je smrtno stradao mladić iz Grčke, te njegovoj porodici izražavamo duboko saučešće", započeo je u svom obraćanju.

Prvi čovjek glavnog grada Hrvatske je takođe poželio brz oporavak svim povrijeđenima, a onda i skrenuo pažnju da ovakvom ponašanju nema mjesta u sportu.

"Ujedno, svima povrijeđenima želimo što brži i potpuni oporavak, te očekujemo da se utvrde sve okolnosti koje su dovele do tragedije i najstrože kazne odgovorni. Za ovakvo nasilje ne smije biti mjesta u sportu jer je to suprotno svemu što sport predstavlja. To ugrožava ljudske živote te šteti klubovima i onemogućava sve istinske navijače da budu dio sportskog takmičenja koje bez njih nema smisla. Nadležne institucije moraju preduzeti sve da se ovakve stvari više ne ponove", stoji u saopštenju gradonačelnika Zagreba.