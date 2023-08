Rekao da "nikad, nikad" neće tamo - i pogodite gdje ide! Cijela Italija gori zbog ovog transfera: Izdajice, sram te bilo

Transfer zbog kojeg se zatresla Serija A

Dok se samo čeka zvanična potvrda da će Romelu Lukaku (30) preći u Juventus nakon što je godinama igrao za Inter, najvećeg rivala, u Italiji su ogorčeni na njega. Iako je ugovorom vezan za Čelsi, on je od 2019. do ovog ljeta u dresu "nerazura" odigrao čak 132 utakmice, osvojio titulu, emotivno vezao navijače za sebe i isticao im vjernost. Ali ta vjernost po svemu sudeći više ne važi i to je video i legendarni kapiten Intera, Havijer Zaneti.