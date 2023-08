"Oprosti brate, nisam uspio" - Emotivna ispovijest! Najbolji prijatelj otkrio posljednje riječi ubijenog!

Prijatelj koji je bio uz ubijenog napadača otkrio šta mu je Mihalis rekao nakon što je zadobio smrtonosne rane od strane Bad Blue Boysa.

Izvor: Profimedia

Huligani Dinama iz Zagreba ubili su na ulicama Atine Mihalisa Kucurisa (29), navijača AEK-a. On je, zajedno sa brojnim drugim navijačima grčkog tima, pokušao da se spasi kada su navijači iz Hrvatske napravili nerede na ulicama u okolini stadiona, gdje je kasnije uzoran mladić izgubio život. Preko 100 osoba uhapšeno je zbog nereda, mnogi od njih već su izvedeni pred sud, a s raznih strana stižu svjedočenja. Za grčki ANT1 pričao je Hristos, prijatelj poginulog navijača koji je bio uz njega tokom napada.

U emotivnoj ispovijesti Hristos je govorio o trenucima u kojima je Mihalis izgubio život, načinu na koji je želio da mu pomogne, kao i devojci koja se potrudila da spasi život njegovog prijatelja. Otkrio je i šta su bile posljednje riječi tragično nastradalog navijača.

"Oprosti, brate, nisam uspio. To želim da ti poručim", rekao je na početku svoje ispovijesti Hristos i zatim nastavio: "Trčali smo kako bismo pobjegli i u jednom trenutku sam čuo Mihalisov glas. ‘Brate, uboli su me, krvarim‘, rekao mi je. Prešli smo oko 100 metara i zaklon našli ispred crkve. On je cijelo vrijeme žestoko krvario, a s nama je bila i jedna djevojka s kojom smo zajedno sjeli u separe. Mihalis je u jednom trenutku poželio da legne, ali mu to nismo dopustili. Ta djevojka ga je cijelo vrijeme pazila, glumila je medicinsku sestru i radila je sve što je mogla."

Hristos je motorom koji je našao u blizini otišao po hitnu pomoć, ali policija nije dozvoljavala nikome da se približi dijelovima grada u kojem su neredi. Zbog toga se dovijao i morao da pronađe način kako da pomogne prijatelju koji je krvario nakon uboda nožem i udaraca koje je zadobio dok je ležao na zemlji.

"Nije bilo vozila hitne pomoći iako su je mnogi zvali. Koliko sam čuo policija nije dozvolila hitnoj pomoći ni vatrogascima da dođu dvadesetak minuta. Ja sam slučajno uspio pronaći jedna privatna ambulantna kola i molio čovjeka da dođe kod stadiona, da ima puno povrijeđenih ljudi i da mi prijatelj umire. Tako je hitna pomoć došla do mjesta zločina", rekao je Mihalisov prijatelj, koji tvrdi da je mladić u tim trenucima bio živ.

Mihalis je izgubio život nedaleko od stadiona kluba koji je volio, iako nikada nije bio incidentna ličnost.

"On nikada nije nikoga povrijedio. Njegova ljubav prema AEK-u je bila ogromna, vidjela se u njegovom hodu, u svakom djeliću njegovog života. Ekipa je porodica i svi smo s tobom, brate. Ne spavamo već dvije noći", završio je svoje svjedočanstvo Hristos koji je u neredima izgubio najboljeg prijatelja.