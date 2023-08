Jagodić pred Igman: Pobjednička ekipa se ne mijenja, ali ja ću morati...

Trener Sloge Doboj na gostovanju u Konjicu neće moći da računa na Šipovca, Dujakovića i Karaća.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Sloge Doboj napravili su veliki uspjeh na otvaranju sezone pobjedom nad Sarajevom na Koševu, pa sa velikim optimizmom dočekuju meč sa Igmanom (subota, 17.00)

Duel u Konjicu igraće se u okviru trećeg kola pošto je duel drugog kola sa Željezničarom odgođen.

Trener Sloge Vlado Jagodić žali zbog takvog rasporeda koji je donio neplansku pauzu od dvije sedmice.

"Naravno da je i nama to pomalo usložilo stvari, jer nam nije odgovarala prvenstvena pauza od četrnaest dana nakon dobrog starta protiv Sarajeva na Koševu. Međutim Željezničar je dobio dozvolu da odgodi utakmicu iako je ispao iz takmičenja u Evropi. Zbog svega toga, mi smo odigrali prijateljski meč sa Radnikom u Bijeljini, kako bi igrači sa manjom minutažom dobili šansu i kako bih ja razigrao što više igrača. Ima ono pravilo koje kaže da se tim koji pobjeđuje ne mijenja, ali evo nakon naše pobjede protiv Sarajeva u prvenstvu, silom prilika ja moram promijeniti dva-tri igrača. Kvalitetno smo potrošili proteklu sedmicu kako bi se pripremili za utakmicu u Konjicu. Ne želimo da nam se ponove neke stvari kao na prošlom gostovanju Igmanu, kada nismo iskoristili nekoliko prilika i penal, a na kraju izgubili 3:0. To je moj najveći poraz na klupi Sloge Meridian i sigurno da sam protekle sedmice to imao u podsvijesti i pripremao ekipu da se sve to ne ponovi“, rekao je Jagodić na konferenciji za novinare pred duel sa Igmanom.

"Mi želimo u Konjicu takođe napraviti dobar rezultat, naravno da će biti teško ali ako budemo naučili nešto iz video analiza i treninga koje smo ciljano radili, mislim da imamo veliku šansu. Igman je pretrpio promjenu trenera, više nije kolega Musemić, sada je njegov dosadašnji asistent Ćosić. Protiv Zvijezde 09 su postigli četiri, a primili tri gola. Očekujem da će na isti način igrati, jer takav im je odabir igrača, oni tako igraju. Naravno, to je ekipa koja može biti nezgodna ako im se to dozvoli“, dodao je trener Sloge.

Jagodić je naveo i na koje igrače neće moći da računa u subotnjem duelu protiv Igmana.

"To su Danilo Šipovac koji je imao operativni zahvat na gornjoj vilici, zatim Nikola Dujaković koji je juče na treningu imao neugodnu povredu pa neće ići na ovu utakmicu i Zoran Karać koji od utakmice sa Sarajevom ima određene zdravstvene probleme i upitno je da li će sutra moći nastupiti. Bez ta tri igrača mi moramo dobro razmisliti o načinu igre i odabiru igrača umjesto njih. Ne želim da se ovo shvati kao pravdanje, jer bez nekoga koga nema uvijek se može i mora, a mi imamo dovoljan broj igrača za kvalitetan nastup. Na primjer protiv Sarajeva nije igrao Redžić, jedno od naših najboljih pojačanja u veznom redu, ali smo ipak pobijedili. Svi ostali igrači su tu, danas imamo trening a zatim krećemo na put. Mi čvrsto stojimo na zemlji sa obje noge, imamo svoje ciljeve i svaka utakmica nam je kao najbitnija. Tako ćemo nastupiti u Konjicu, ali i protiv Zvijezde 09 u četvrtom, zatim Borca u petom kolu i tako redom", zaključio je Jagodić.