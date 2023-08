Arsenal igrao kao Siti, pa nastala panika! Arteta uradio ono što Gvardiola ne bi - i sačuvao glavu

Arsenal je odigrao fantastičan meč, a onda se opustio i Arteta je morao da odstupi od svoje filozofije.

Izvor: Profimedia

Mančester siti se "šalio" sa Barnlijem u petak uveče na otvaranju Premijer lige (3:0), a njihov najveći izazivač za titulu prvaka Arsenal podjednako dobro je izgledao sve do završnice utakmice sa Notingem forestom. Kontrolisali su igru, vodili 2:0 i činilo se da "šumari" ne mogu da urade ništa što bi moglo da ih poremeti, međutim onda smo saznali zbog čega Arsenal ipak prošle sezone nije mogao da podigne šampionski pehar.

Popustila je koncentracija, zaspala je čitava odbrana poslije jednog kornera Arsenala, da bi u kontri u kojoj je Elanga pretrčao Saku lopta stigla do Avonija koji ju je zakucao u mrežu Ramsdejla za 2:1 u 80. minutu. Uz nova pravila sa dugačkom nadoknadom vremena, Forestu je ostalo još 19 minuta da dođe do boda, ali im je ipak nedostajalo još malo kvaliteta za to.

Prethodno je Arsenal obigravao oko gola svog nekadašnjeg golmana Tarnera, a pogađali su Enketija u 26. minutu, nakon brutalnog driblinga Martinelija, da bi prelijepim golom Bukajo Saka u 32. pokazao zašto je jedan od najboljih igrača na Ostrvu. Ipak, čini se da je Arsenal imao poteškoća da "još malo doda gas" i završi utakmicu na vrijeme, pa su posebno upali u paniku nakon pretumbavanja u odbrani poslije povrede Timbera.

Tako je Tomijasu morao da uđe u igru i zaigra na lijevom beku, što nije njegovo prirodno mjesto, dok je poslije očajne reakcije čitave odbrane u igru morao i Gabrijel Magaljaeš kako bi "zatvorio" meč. Evidentno je da ipak još nešto nedostaje Arsenalu, a na Arteti je da pronađe šta je to.