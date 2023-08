GOTOVO JE - Nejmar odlazi i niko neće plakati i niko neće plakati! PSŽ plaćao, a on dvije godine nije igrao fudbal!

Fudbaler Pari Sen Žermena definitivno je novi igrač Al Hilala, piše "L'ekip". Svi znaju šta je najviše obilježio njegov boravak u Parizu.

Brazilski fudbaler Nejmar (31) potpisuje novi ugovor sa saudijskim klubom Al Hilal. Isplatila se ofanziva Arapa u Parizu, pa je tako "desetka" prihvatila selidbu u Aziju, mada već postoje nagovještaji da bi mogla da zamoli nove gazde i za pozajmicu u Barselonu. U svakom slučaju, iskusni Brazilac poslije dugih pregovora sada i zvanično odlazi na Bliski istok, javlja francuski list "L'ekip".

"Nejmar je sve dogovorio s Al-Hilalom oko uslova dvogodišnjeg ugovora, a slijedi mu 160.000.000 evra. Sada PSŽ i saudijski klub u Parizu pregovaraju oko odštete. Nejmarov odlazak iz PSŽ-a je siguran", navodi pomenuti medij. Arapi su uz Brazilca željeli i reprezentativca Srbije, Aleksandra Mitrovića, ali je u međuvremenu taj transfer skoro izvjesno propao, iako se Srbin ljutio na Fulam zato što ga ne pušta.

Uz vezistu Vulverhempona Rubena Nevesa, defanzivca Čelsija Kaludua Kulibalija i krilnog napadača Zenita Malkoma, jedno od zvučnih Hilalovih pojačanja ovog ljeta je i Srbin Sergej Milinković-Savić, koji je već u prvim nastupima za novi tim redovni strijelac golova. Ipak, sve te zvijezde sada će pasti u drugi plan, jer ipak dolazi as koji će istog trenutka postati najbolji igrač lige i to će dokazati - ako bude u stanju.

Nejmar se poslije decenije u Evropi pakuje za selidbu sa kontinenta. Iz matičnog, brazilskog Santosa stigao je u redove Barselone 2013. godine i u njoj je proveo pune četiri godine. Zatim je prešao u francuski PSŽ za rekordnih 222.000.000 evra, ali u Parizu nije uspio da ostvari krajnji cilj i da osvoji Ligu šampiona. U Parizu je odigrao samo 186 utakmica, postigao je 105 golova i 76 asistencija. Navijači u više navrata nisu bili zadovoljni partijama koje je Brazilac pokazao u dresu "svetaca", pa su javno tražili njegov odlazak. Bilo je samo pitanje trenutka kada će Parižani ispuniti želju svojih navijača.

Nejmar je za Pari Sen Žermen odigrao 173 utakmice, dao 118 golova i 77 namestio. Vodio je ekipu do finala Lige šampiona, ali je napadač Bajerna Kingsli Koman golom raspršio san Parižana o osvajanju titule koju ni Brazilac nije uspio da donese. Na Nejmarovu žalost, njegov boravak u Parizu obilježile su i česte povrede, zbog kojih je propustio čak 119 utakmica. Zbog povreda i operacije zgloba, loma metatarzalne kosti (dva puta), problema sa primicačem, pokidanog ligamenta zgloba i drugih problema, Nejmar je ukupno na bolovanju proveo čak 741 dan! Skoro pune dvije godine! A ako se uzme u računicu da je do danas član Pari Sen Žermena 2.201 dan, lako se izračuna da je u prosjeku svakog trećeg dana bio na bolovanju. I posebno je upadalo u oči to da su ta bolovanja često "padala" u kalendaru krajem februara, pa je 11. marta veoma često bio u Brazilu, na rođendanu svoje sestre.

S obzirom na to da je riječ o talentu kakav se u jednoj generaciji fudbalera rodi jednom ili nijednom, zaista je šteta što su ljubitelji fudbala širom svijeta češće ostali uskraćeni za to šta on sve može i zna. A sve to sigurno najviše boli gazde Pari Sen Žermena, koje bi dobile titule prvaka Francuske sve ove godine vjerovatno i za manje novca od uloženih 222 miliona u Nejmarov transfer, uz njegovu nedeljnu platu od 700.000 dolara. Zajedno sa sada uhapšenim Danijem Alvešom, ali i nizom drugih igrača, Nejmar je čestio doprinosio tome da PSŽ bude sninonim za klub koji skupocjeno plaća svoje igrače, dok oni istovremeno žive glamurozne živote kao na filmu, uz organizovanje zabava, balova, maskenbala... Za to vrijeme, prvaci Evrope u fudbalu bili su drugi timovi, a Nejmar po svemu sudeći više neće ni pokušavati to da postane još jednom.