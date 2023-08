Hrvatske navijače tretiraju kao ratne zločince! Milanović je ljut: "Ovo je zulum, u zatvoru će da ih prebiju i siluju"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović pričao je o uhapšenim hrvatskim navijačima.

Poslije ubistva navijača Mihalisa Kacurisa (29) grčka policija uhapsila je više od 100 huligana i preraspodijelila ih po zatvorima u Grčkoj. Roditelji hrvatskih navijača protestuju, a o tome je pričao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. On smatra da se postupci grčkih vlasti kose sa demokratijom i poštovanjem ljudskih prava.

Plaši se da bi mogao da se dogodi najgori mogući scenario i "kolektivna etička kazna" za sve koji su se našli u sukobu navijača Dinama iz Zagreba i AEK-a.

"To nije pravna država. Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici, da sam premijer razmislio bih šta bi uradio. Ovo je na granici ratnog prava, tretiraju ih kao zarobljenike. Mogu da ulazim u razloge zašto je to urađeno sada i zašto baš u Grčkoj i šta Grčka treba da dobije od UEFA i zašto im je bitno da na Hrvata prebace odgovornost. Koliko je Grka u pritvoru?", počeo je Milanović izlaganje.

Odluka grčkih vlasti da sve navijače smjesti u zatvor brine Milanovića.

"Imaš pet dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno, to je Evropska unija. Ne možeš 100 ljudi da držiš u pritvoru, tih pet dana ti daju diskreciono pravo da vidiš šta se dogodilo. Poslije toga oni su ljudska bića i građani koji imaju svoja ljudska prava."

Naglasio je da je sve to kršenje ljudskih prava. "Nema to nikakve veze sa demokratijom i poštovanjem ljudskih prava. Ako je to EU danas, bolje da je nema. Moram ja da budem taj koji će da kaže očigledne stvari. Ovo je najobičniji zulum", zaključio je Milanović.

Podsjetimo, UEFA je donijela odluku da se meč odgodi, pa će tako prvi duel Dinama i AEK-a biti odigran večeras u Zagrebu, a drugi 19. avgusta u Atini. Oba meča proglašena su utakmicama visokog rizika.