Partizan mora da pobijedi! Jgor Duljaj pred revanš protiv Sabaha: Agresivno, pametno, 90, 120 minuta, koliko god treba!

Trener Partizana Igor Duljaj poslao motivacionu poruku svojim igračima

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Partizan u četvrtak igra protiv Sabaha iz Azerbejdžana, u revanšu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Crno-bijeli moraju da pobijede poslije poraza 0:2 i moraju da igraju mnogo bolje poslije katastrofalnog nastupa na dalekom gostovanju. Uoči revanša u četvrtak, na koji je i klub pozvao navijače atraktivnim cienama ulaznice od 299 dinara (2.5 evra), trener Igor Duljan poslao je snažnu poruku:

"U prvoj utakmici protiv Sabaha bilo je sve loše. Razočarao sam navijače, koji su čak i tamo došli i rekao sam poslije meča da nećemo da pričamo o tome, jer smo imali veoma važan meč protiv Radničkog. Ta utakmica nam je pomogla da savladamo taj veliki neuspjeh. Tražim od svojih igrača ono što znam da će učiniti - da budemo agresivni od početka, da stavimo do znanja protivniku da igramo na našem stadionu, da imamo podršku navijača koja je neophodna i da ćemo od starta krenuti agresivno, iako imamo poštovanje i respekt prema njima", rekao je on na konferenciji.

"Meč protiv Radničkog pokazao je da bi trebalo da budemo strpljivi, što ne znači da treba da bude manja agresivnost. Ne nadam se, nego vjerujem da će igrači pocijepati ovaj novi teren, koji je nov napravljen. Pa neka ga poslije ponovo prave", dodao je Duljaj.

Svjestan je trener crno-bijelih da je potrebno još vremena da sve "legne" u igri njegovog tima i zato neće da odlaže prvenstvene utakmice između evropskih.

"Nije lako kad izgubite utakmicu, iako smo svi očekivali da ćemo da se prošetamo. Bio sam veoma oprezan, ne zbog straha, već jednostavno par igrača kod njih nisu igrali. Igrači koji su došli u Partizan svjesni su gdje su došli, znaju da je protivnik odložio utakmicu, a mi to nismo iz prostog razloga, jer se moji igrači spremaju kroz te utakmice, a nismo svi od prvog dana došli i bili na okupu. To nije alibi, već hoću da zaštitim igrače koji su naknadno došli. Igramo utakmice i samo tako možemo da dođemo do forme. Protiv Sabaha je bilo kriminalno u svakoj formi - trkački, u smislu igre, ali preuzeo sam to na sebe... Vjerujem u igrače i oni vjeruju u ono što radimo. Važno je da ti momci imaju podršku, kao u Bačkoj Topoli, kao u Novom Sadu, čak i protiv Niša je bila pozitivna energija. Sa njom su smogli snage da pred kraj preokrenu. Samo podrška i pozitivno! I ako budu griješili, podržite ih, jer znam da će dati sve od sebe".

Duljaj je pozvao i na strpljenje.

"Ne smijemo da preskačemo redoslijed. Ne jurimo tri, već dva gola razlike. Dakle - agresivno, pametno, 90, 120 minuta, koliko god da bude. Tražim od njih da odmah daju maksimum, čim izađu. Maksimum - svi. Oni, mi sa klupe i navijači", dodao je on.