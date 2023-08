DULJAJ ODGOVORIO TERZIĆU ZA PECKANJE! "Znate šta mi je rekao predsjednik Šahtjora?"

Igor Duljaj je komentarisao stav Zvezdana Terzića o "vječitima" i generalno odnosima Crvene zvezde i Partizana.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nekoliko puta u prethodnih mjeseci govorio je o tome da ga ne dotiče kriza u kojoj se nalazi Partizan i da ne podržava tezu da "bez jakog Partizana, nema jake Zvezde" i obrnuto. Poručio je da Partizan više nije konkurencija Crvenoj zvezdi i da se njegov klub sada mjeri sa Dinamom iz Zagreba, Olimpijakosom, Kopenhagenom i sličnima koji žele u Ligi šampiona, dodavši da je pomenuta floskula "komunistička zaostavština".

Za sada iz rukovodstva Partizana nije stigao odgovor, ali je Igor Duljaj u intervjuu za "Ekspres" upitan da prokomentariše ove Terzićeve riječi - i nije se složio sa njima. Štaviše, rekao je da Partizan treba da se poštuje kao institucija i uzeo primjer odnosa klubova dok je igrao u Ukrajini.

"Svako ima pravo na svoje mišljenje. Moramo da poštujemo protivnike i tradiciju. Da i mi poštujemo Crvenu zvezdu kao klub, kao instituciju. Isto tako bih volio da se poštuje i Partizan kao veliki klub, institucija i tradicija koja traje toliko godina. Ja samo uzimam primjer predsjednika Šahtjora koji je napravio veliki evropski klub. 'Meni ne treba slab Dinamo Kijev, jer nikada neću znati koja je stvarna jačina mog kluba. Ne uživam u slabom Dinamu!'. Isti primjer bih naveo i da se Partizan i Crvena zvezda nalaze u obrnutoj situaciji", kazao je otvoreno Igor Duljaj.

Duljaj je rekao da mu je bila jako teška odluka da preuzme Partizan, govorili su mu "da nije normalan" i da mu to "ne treba u životu", ali je poručio svima njima da nije u pravu. Zbog svoje ljubavi prema Partizanu sjeo je na klupu u vrlo teškom trenutku po klub, završio je prethodnu sezonu na tek četvrtom mjestu, a onda tim poveo u kvalifikacije za Konferencijsku ligu gdje su stigli do plej-ofa poslije preokreta i penala protiv Sabaha.

"Već sam imao ponudu da preuzmem Partizan, ali sam rekao da nisam spreman i da mislim da tim treba da bude drugačiji. Vjerujem i znam da je klub bio u potrazi za drugim rješenjima, trenerima koji su bolji od mene, koji imaju veće ime, međutim, postoje neki razlozi zbog kojih treneri nisu željeli da dođu u Partizan. Vodio sam se logikom 'da je dobro, ne bi zvali mene'. To je činjenica i nema potrebe da se lažemo. Nisam došao da se učim na Partizanu, ali nisam htio da dozvolim da Partizan nema trenera, da ne želi niko da dođe. To je nešto što me je strašno pogodilo. Ja ne pričam o ljudima, pričam o jednoj instituciji kakva je Partizan i koja traje od 1945. godine. Ne govorim o imenima, rukovodiocima, već o Partizanu kao takvom", kazao je Duljaj.

Takođe, trener Partizana je rekao da mu je žao što zbog bojkota nema najvatrenijih navijača i želi da se sve riješi razgovorom u interesu crno-bijelih, ali da se trudi da se izoluje od svih dešavanja i razmišlja samo o fudbalu.

"Poslušao sam savjet jednog velikog košarkaškog trenera koji mi je rekao 'Igore, savjetujem ti da ne čitaš novine, komentare, oslobodi se toga'. Poslušao sam njegov savjet i potpuno sam izolovan od komentara. Međutim, povremeno se desi da sretnem ljude na ulici koji me pitaju šta ću u Partizanu, šta mi sve to treba, identifikuju me sa pojedincima... Ja sam svoj i ja sam isključivo u službi Partizana. Partizan mi je mnogo dao i želim da na neki način jedan dio duga vratim. Da je u Partizanu sve dobro, bio bi red trenera za klupu Partizana, nema govora i svjestan sam toga. Nisam odustao, ali nisam ni tvrdoglav da radim nešto ukoliko vidim da je neispravno i da udaram glavom u zid. Dokle god budem imao i posljednji atom snage, daću ga za momke koji su dio fudbalskog kluba Partizan", zaključio je on.