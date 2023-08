MITROVIĆEVO PONAŠANJE NIJE NORMALNO! Trener Fulama bijesan zbog Srbina: Da li me razočarao? Rekao sam mu sve

Aleksandar Mitrović razljutio je trenera Fulama Marka Silvu.

Aleksandar Mitrović otišao je u Saudijsku Arabiju. Kao i mnogi prije njega finansijski izdašna ponuda je presudila. Dobiće oko 25 miliona evra po sezoni za trogodišnji ugovor sa Al Hilalom, dok će Fulamu pripasti oko 50 miliona evra na račun obeštećenja. Nije se to dopalo svima u klubu, posebno treneru Marku Silvi.

On je bio ljut zbog odlaska srpskog napadača. "Dobio sam informaciju prije meča da je na putu da ode. Isforsirao je odlazak, radio je sve kako bi otišao, htio je da ide. Ne znam mnogo toga oko obeštećenja. Finansijski dio nije na meni, to je na klubu", počeo je Silva da odgovara na pitanja o Srbinu..

Potom je dao nešto emotivniji odgovor. "Ako me pitate da li je to normalno moj odgovor je ne. Da li fudbaler treba tako da se ponaša? Ne. Odgovor je lak. Htio je da ide, neću otkriti da li me razočarao. Svoje mišljenje rekao sam mu privatno i tako će ostati."

Traži od kluba da dovede nove igrače. "Sada nam treba četiri-pet pojačanja prije kraja prelaznog roka. Uradićemo sve što možemo da ga zamijenimo, moramo da nađemo pravog igrača. Ako to ne uspijemo, igraćemo sa timom koji trenutno imamo. Moramo da pokažemo da smo spremni za njegov odlazak i svjesni smo da će sada Raula Himeneza porediti sa njim", zaključio je Silva. Mitrović će u Al Hilalu igrati sa Nejmarom, Sergejem Milinkovićem-Savićem, Rubenom Nevešom...