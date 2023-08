PARTIZANOV RIVAL PRODAO NAJBOLJEG IGRAČA! Zaradili su 25 miliona evra, "štancaju" talente kao od šale

Crno-bijeli neće morati da misle na najboljeg igrača Nordšjelanda u plej-ofu Konferencijske lige.

Izvor: Profimedia/Matteo Cogliati / Hans Lucas

Najbolji fudbaler danskog Nordsjelanda, Ernest Nuama napustio je klub uoči dvomeča plej-ofa za Konferencijsku ligu protiv Partizana. Nuama je obavio ljekarske preglede i zvanično je postao novi fudbaler Olimpika iz Liona. Zbog tehničkih razloga, Nuama je prvo pozajmljen, ali je Lion u obavezi da ga otkupi za 25 miliona evra.

Nordsjeland bi inače mogao da zaradi još pet miliona evra od čitavog transfera, ako u sljedećim sezonama Nuama ispuni određene klauzule iz ugovora o broju utakmica i golova, a vjeruju da će to uspjeti jer je potpisao ugovor sve do 2028. godine. Naravno, nadaju se i u Lionu da ga neće zadržati sve do tada, pošto se nadaju da bi za najviše dvije sezone mogao da im vrati dvostruko, ako ne i trostruko od uloženog novca jer se radi o velikom talentu.

U pitanju je fudbaler koji je rođen 2003. godine i koji može da igra na svim pozicijama u napadu. Najčešće ga gledamo kao lijevo krilo, ali može i desno, u samom špicu... Ponikao je u akademiji fudbala u Gani, a potom je još kao dijete stigao u Nordsjeland koji se specijalizovao za ovo tržište. Nakon 49 utakmica i 20 golova, pristali su da prodaju Nuamu.

Ovo je dobra vijest za Partizan pošto će Nordšjeland biti bez svog najboljeg igrača, a sjetimo se da kada su dva kluba igrala i prije pet godina, Danci su imali talentovan tim i za njih su igrali Mohamed Kudus, Andreas Skov Olsen, Mikel Damsogr i drugi...

Prvi meč plej-ofa za Konferencijsku ligu igra se 24. avgusta (četvrtak) u Danskoj, a revanš je 31. avgusta u Beogradu.