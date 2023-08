Gazeta delo Sport: "Zrinjski Mostar, ustaška ekipa za osvajanje Evrope"

Italijanski sportski list "Gazeta delo Sport" objavila je intrigantan tekst o šampionu Bosne i Hercegovine.

Izvor: Gazzeta dello sport/Screenshot

Novinar italijanskog lista Lorenco Topelo u ponedjeljak je posvetio tekst mostarskom Zrinjskom pod naslovom "Zrinjski Mostar, ustaška ekipa za osvajanje Evrope", prenio je "Bljesak.info".

Na samom početku, italijanski novinar Mostar predstavlja kroz ratne slike, odnosno rušenje Starog mosta.

"Od Mostara do Kopavogura pređe se više od 4500 kilometara i nekoliko sati vožnje avionom. Krajolici različitih planeta: s jedne strane razglednica nade i restart iz grada koji je ušao u istoriju zbog bombardovanja svog najljepšeg mosta. S druge strane pogled na Grenland. U Mostaru se 1993. godine rušio Stari most, jedan od najslikovitijih mostova u cijeloj Jugoslaviji: snimak bratoubilačkog rata. Danas, trideset godina kasnije, Bosna je ponovo na karti", navodi novinar "Gazete delo sporta".

U tekstu se "Gazeta" osvrnula na istorijski put "plemića" do grupne faze nekog evropskog takmičenja ponovo ističući da Zrinjski na svom grbu "ponosno ističe crveno-bijele kockice tipične za hrvatski nacionalizam".

"U četvrtak sredinom kolovoza, muzika Lige Evrope zvonila je kroz zvučnike na stadionu u Kopavoguru, domu Breidablika na Islandu. Nasuprot njima je Zrinjski, tim koji na svom grbu ponosno ističe crveno-bijele kockice tipične za hrvatski nacionalizam. I to nikada nije krio, s obzirom na to da je do 1945. učestvovao na prvenstvu ustaša (kolaboracionista nacističke Njemačke) kao hrvatska krajnja desnica", navodi novinar Topelo.

Novinar se potom u najavi utakmice protiv austrijskog LASK-a vraća u devedesete godine i opet Zrinjski naziva ustaškim klubom.

"Zrinjski, izbrisan iz jugoslovenske lige gotovo 50 godina od strane socijalističkog režima zbog nikad prikrivene ustaške nostalgije od strane kluba i njegovih navijača, vraća se u život, napisao je Topelo, a potom se osvrnuo i na gradski derbi protiv Veleža iz 2011, nazivajući ga jednim od najopasnijih na svijetu uz novo spominjanje rušenja Starog mosta". naveo je on misleći na navijačke nerede koji su počeli nakon gola Veleža.

U svom tekstu italijanski novinar tvrdi da se "hrvatski identitet Zrinjskog vidi i u sastavu ekipe" navodeći da je "pola tima hrvatske nacionalnosti, drugu polovinu čine Bošnjaci, a samo je jedan Srbin i to 'zrinjskiziran' ".

Misli se na Slobodana Jakovljevića, koji je već sedam sezona u Mostaru.

Klub iz Mostara se nije oglasio povodom ovog teksta, ali je u odbranu Zrinjskog stao "Večernji list".

"Istina je ipak nešto sasvim drugo. Zrinjski je klub s bogatom istorijom, u kojem od samog nastanka podjednako igraju svi - Hrvati, Bošnjaci i Srbi. Igrali su igrači i za njega su navijali navijači svih nacionalnosti od samih početaka, od kada se igra liga u poslijeratnoj BiH, kad su u mnogim klubovima sastavi koji su izlazili na terene većinom bili jednonacionalni, u skladu s teritorijom i narodom iz kojeg su nastajali. Bilo je gotovo svugdje nezamislivo da u nekom klubu zaigraju igrači drugih nacionalnosti, osim u Zrinjskom. Ponajbolji igrači Zrinjskog bili su i Bošnjaci i Srbi. Sjetimo se samo velikog Zorana Rajovića, Dušana Kerkeza, Sulejmana Smajića, Zajka Zebe..., pa sve do današnjih Nemanje Bilbije, Slobodana Jakovljevića, Adnana Berbića...

Inače, Mostar u današnjoj BiH predstavlja možda i najmultietničniji dio ove nesretne zemlje, a stalno mu se, pa i ovim tekstom, kači etiketa podijeljenog grada u kojem i 30 godina nakon rata vladaju mržnja i strah. Upravo je suprotno.

HŠK Zrinjski uspio je usporedno izgraditi imidž modernog evropskog kluba u kojem ima mjesta za sve, ali istovremeno i sačuvati svoj hrvatski identitet bez tendencije da bilo kome brani pravo na njegov vlastiti. Plemići imaju bogatu istorijut, a svojim pobjedama i trudom iz godine u godinu grade identitet i ispisuju istoriju i bh. fudbala", piše između ostalog "Večernji list".