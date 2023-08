Marinović želi novi trijumf, Jagodić vezao poraze: Nema tu sentimentalnosti, Borac ide na pobjedu!

U Borcu odlučni da na svom terenu upišu nova tri boda protiv Sloge Meridian.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Banjalučki Borac u petak od 20 časova dočekaće Slogu Meridian u okviru petog kola Premijer lige BIH.

Crveno-plavi imaju samo jedan cilj, a to je pobjeda protiv Sloge, koja je na otvaranju sezone napravila veliko iznenađenje savladavši Sarajevo na Koševu, a onda upisala dva poraza.

"U goste nam dolazi ekipa Sloge koja je sjano otvorila sezonu pobjedom na Koševu. Imali su još dvije utakmice u gostima u kojima su igrali dosta dobro, ali im je falilo sreće da dođu do povoljnijeg rezultata. Sloga je malo atipična ekipa s obzirom da ima malo veći broj visokih igrača i to im je veliki kvalitet, pogotovo u prekidima, veoma je teško braniti te prekide. Prošlu utkamicu smo odigra dosta dobro i pobjeda nam mnogo znači, pogotovo s psihološkog aspekta i to želimo da prikažemo i sutra i da kroz naredne utakmice budemo što bolji i kvalitetniji. Želimo da nastavimo pobjednički niz i da ostvarujemo naše ciljeve", rekao je trener Borca Vinko Marinović.

On je zadovoljan pristup i zalaganjem na prošloj utakmici protiv Igmana i želi da ekipa tako nastavi, a i u ovom meču imperativ Borca je pobjeda.

"Želim da vidim energiju. Mislim da smo bili dosta agresivni, imali dosta đansi i tome težimo. A naravno želim da to unapređujemo, siguran sam da će to biti sve bolje iz kola u kolo. U svaku utakmicu ulazimo s ciljem da pobijedimo, imamo svoj cilj koji je postavljen i to moramo stvarivati samo kroz pobjede".

"Hrelja će nam se polako uključivati u rad sa ekipom. Jokić i Kulašin su povrijeđeni, kao i Ćetković. Penja je tu, trenira radi. S obzirom da smo već prošli jedna dio priprema, on malo zaostaje, pa čeamo da se spremi i da dođe na kondicioni nivo koji je potreban".

Marinović se osvrnuo i na nedavne smjene trenera već na početku sezone u PLBIH. Mirza Varešanović je otpušten u Sarajevu, a u srijedu i Nedim Jusufbegović u Veležu.

"Kod nas je to tako, takav je trend. Treneri su uvijek pod pritiskom teži se uvijek rezultatu i uvijek je trener taj koji prvi ide. To je kod nas trend, a možda i u okruženju. Nema uvijek tog vremena, svi traže rezultat".

Ostvarivanjem svog cilja, pobjedom protiv Sloge Meridian, Marinović bi u prilično nezgodnu situaciju doveo kolegu Vladu Jagodića, s obzirom da bi to bio njegov treći vezani poraz.

"Mi svi gledamo da naša ekipa bude đto bolja i kvalitetnija. To je fudbal nema sentimentalnosti, to je tako", prokomentarisao je Marinović.

Golman Borca Milan Mijatović uvjeren je da će crveno-plavi u petak upisati novi trijumf.

"Očekuje nas mnogo zahtjevna utakmica. Sloga ima dosta dobrih, fizički jakih igrača, ali smo mi u dobrom momentumu. Sa takvim pristupom kao protiv Igmana mislim da sigurno možemo do pobjede", rekao je on.

Mijatović je prezadovoljan nakon dolaska u Borac i vjeruje da ekipa može da ispuni svoj cilj u novoj sezoni.

"Utisci su stvarno fenomenalni. Znao sam da je Borac veliki klub, ali nisam očekivao da je to na ovako visokom nivou i nadam se da ćemo ove sezone napraviti rezultate koji se očekuju od nas", zaključio je Mijatović.