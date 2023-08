NEKI SU JEDVA ČEKALI DA SE OVO DOGODI! Igor Duljaj o blamaži Partizana: Klub će odlučiti o meni

Trener crno-bijelih o debaklu u Danskoj

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Igor Duljaj potpuno je preuzeo na sebe odgovornost za debakl Partizana na gostovanju Nordsjelandu. Od toga nije bježao ni u jednoj od izjava nakon utakmice u Danskoj, pa tako ni u onoj koju je dao za klupski YouTube kanal.

"Teren je teren, 5:0, moglo je da bude i više. Čestitke našem golmanu, koji je opravdao to što je došao, bez obzira što je primio pet golova. Dva penala su dosuđena, to ne pravda našu večerašnju igru. To je ono što sam i pričao mnogo puta, šta znači kad imate brze igrače, kad treba da imate izmjene da neko svježiji, brži uđe. Daleko od toga da tražim alibi, jer je moja odgovornost u svakom slučaju najveća. Molim igrače, pod velikim su stresom i nema potrebe. Sve otrovne strelice, kojih ima puno, mogu da se upute ka meni. Klub može da odluči šta god želi što se tiče moje sudbine. 5:0 je velika sramota za Fudbalski klub Partizan, kao i za mene, ali igrače treba zaštiti i ja ću ih štititi, jer su oni najmanje krivi", rekao je on.

Duljaj je na tom mjestu još jednom govorio o svojim zahtjevima za pojačanjima. "I dalje imamo tri štopera. Daleko od toga da nekome hoću da uputim lošu poruku, jer Partizan nije moj privatni klub, već svačiji, svako ko ga voli - on je njegov. Potrebni su nam ti igrači da bi igrali cijelu sezonu. Nismo ih tražili samo za ovu utakmicu. Znam da ima dosta kritika, ima i onih koji su jedva čekali da se ovako nešto dogodi, ali idemo dalje", dodao je on.

"Ja imam njih, oni imaju mene, imamo dosta ljudi koji nas vole i poštuju i imamo navijače koji nam žele iskrenu podršku. I zbog toga ćemo da ti sve od sebe, zbog ljudi koji nam žele dobro, da damo sve što je u našoj moći"