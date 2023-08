ŽAO MI JE ŠTO SU LJUDI OVO VIDJELI! Igor Duljaj poslije evropskog debakla Partizana: JA SAM KRIV

Trener se oglasio o potopu crno-bijelih.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je doživio debakl protiv Nordsjelanda i nakon poraza 5:0 dolazi u Beograd na revanš sa samo teoretskim šansama da prođe u grupnu fazu. Poslije meča, odgovornost za težak neuspjeh preuzeo je trener, Igor Duljaj.

"Naravno da snosim najveću odgovornost, jer 5:0, to je sraman rezultat, bez obzira na to što smo primili golove kako smo primili. Imali su kontrolu lopte, ali nedopustivo je da tako lako prolaze u situacijama 'jedan na jedan', mnogo puta sam pričao šta znači kad nemate brzinu i igrače koji mogu da promijene ritam utakmice. To ne znači da tražim alibi, već da to tako jeste. Moja je najveća odgovornost, žao mi je ljudi koji su vidjeli danas ovu sramotu. Vidimo se u Beogradu, u svakom slučaju"

Da li postoji nada pred revanš, zakazan za sljedeći četvrtak u Humskoj ulici? "Sad imamo veoma važnu utakmicu protiv Javora, kao i prošli put kad smo izgubili 2:0 od mnogo, mnogo slabijeg protivnika uspjeli smo da pobijedimo. Međutim, ovo je prevelik rezultat i hajde malo da se slegnu utisci. Vidjećemo poslije Javora šta i kako"