Zvezda gazi u Superligi, a Bahar brine o koeficijentu! Nižu se evropski porazi, Barak kaže: "Važno je!"

Trener Crvene zvezde Barak Bahar prokomentarisao nastupe srpskih klubova u evropskim takmičenjima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda nastavlja sa obavezama u domaćem prvenstvu, a u subotu crveno-bijele čeka jedno od najkraćih gostovanja u ligi. Na krovu tržnog centra "Stadion" Zvezda će odmjeriti snage protiv domaćeg Voždovca, a Barak Bahar već je svojim igračima napomenuo šta se od njih traži. Naravno, pobjeda je imperativ, ali do nje mora da se stigne kao da je u pitanju Liga šampiona.

O tome, ali i srpskim klubovima u evropskim takmičenjima izraelski stručnjak na klupi Crvene zvezde govorio je u obraćanju pred meč. On je prokomentarisao nastupe srpskih timova u kvalifikacijama za UEFA takmičenja, ali i proces upoznavanja koji zajedno sa saradnicima prolazi kada je srpski fudbal u pitanju.

"Upoznati smo sa činjenicom da je Voždovac najmlađa ekipa u Superligi. Sastavili su tim od talentovanih i mladih igrača, ne samo onih koji su prošli Omladinsku školu Crvene zvezde, već i fudbalera iz drugih klubova. Voždovac je dobra ekipa, koju krasi brzina, ali i ambiciozni pojedinci. Na mojim igračima je da nastave sa dobrim partijama i da razmišljaju o svojoj igri", poručio je Barak Bahar i dodao: "Utakmica protiv Voždovca će se razlikovati od prethodnih, s obzirom na to da ćemo igrati na vještačkoj podlozi. Svakako je to nešto novo za mene i cjelokupni stručni štab, ekipa će morati drugačije da igra. Međutim, znamo da se radi o novom terenu i vjerujem da ćemo imati dobre uslove za igru. Uvijek pripremamo ekipu sa ciljem da dobro otvori utakmicu i bude potpuno spremna za sam početak. Ipak podjednako je bitno da se isti nivo zadrži i u drugom poluvremenu, ne samo zbog rezultata, već i zbog činjenice da nas očekuju utakmice u Ligi šampiona, gdje je potreban visok intenzitet igre. Potrudićemo se da visok ritam zadržimo tokom svih 90 minuta, a ne samo tokom jednog poluvremena. Igrači se naporno pripremaju za to i treniraju kako bi cilj sproveli u djelo."

Trener Crvene zvezde kratko je prokomentarisao konkurenciju u Superligi i nastupe predstavnika Srbije u evropskim takmičenjima. "Naravno da pratimo sve utakmice. Jako je bitno zbog srpskog fudbala da klubovi koji nastupaju u Evropi budu dobri i osvajaju bodove. Od kada su počele utakmice u Superligi polako se upoznajemo sa domaćim šampionatom. Najbitnije je da mi naporno radimo i treniramo, a zatim ćemo vidjeti kako će sve izgledati", zaključio je Barak Bahar.