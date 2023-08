JE**M MU MATER, JA TO NE RAZUMIJEM! Splićani skandirali Robiju da je četnik, a on ih pecka: Frustrirani su 18 godina!

Robert Prosinečki odgovorio navijačima Torcide za prozivke.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Robert Prosinečki nedavno je bio na meti "Torcide". Najvatrenije pristalice Hajduka iz Splita skandirale su Prosinečkom da je "četnik", zbog čega je reagovao i Disciplinski sudija HNL i kaznio je klub sa 4.500 evra, pošto su uz to palili baklje i koristili druga pirotehnička sredstva. Takođe, zbog Prosinečkog su istakli i transparent s porukom "10 evra, može, hvala, ipak četniku plata mala".

Nakon svega, reagovao je i "Žuti", legendarni fudbaler Crvene zvezde, koji je ni kriv ni dužan bio na meti Torcide jer je Rudeš povećao cijene ulaznica za meč sa Hajdukom. Istakao je da je to "ružno ponašanje" koje navijačima Hajduka ide na dušu, a pretpostavlja i da zna zbog čega je izazvao takvu reakciju.

"Vjerovatno je to zbog Marka Livaje. Stojim iza toga što sam rekao o njemu, Livaja je dobar igrač, ali ne može tako da se ponaša. Šta ima veze to što sam rekao. Pa šta se ovdje ništa ne smije reći?", kazao je Robert Prosinečki za "Antenu Zadar" i potom dodao: "Uostalom, svako ima pravo na svoje mišljenje. Zar je trebalo da razapnemo Vedrana Ćorluku zbog toga što je rekao kako je Mislav Oršić bolji od Livaje? Je*em mu mater, ja to ne razumijem".

Nije se na ovome zaustavio Prosinečki i "udario je" na Splićane koji su proslavili punoljetstvo od posljednjeg titule u Hrvatskoj, pa vjeruje da su zbog toga i svi skočili na njega jer je "napao" njihovo novo božanstvo Marka Livaju. "Vi dole ste u problemu jer ste frustrirani što 18 godina niste osvojili prvenstvo! Normalno je da se onda događaju ovakve stvari. Punih 18 godina već govorite da ćete biti prvaci, ali niste! Što se tiče Torcide, njihovog navijanja, punog stadiona i euforije, to je dobro za hrvatski fudbal", istakao je trener.

Hajduk je inače savršeno počeo novu sezonu i osvojio je 15 bodova iz pet utakmica, dok najveći rival Dinamo ima sedam - i meč manje. Što se tiče Rudeša, oni su posljednji na tabeli sa samo jednim bodom iz šest utakmica.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!