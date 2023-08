Partizan igra protiv Nordsjelanda i traži novo čudo u Ligi konferencija.

Izvor: MN PRESS

Partizan ima (ne)moguću misiju pred sobom. Vjerovatno ni junaku iz filma kog tumači Tom Kruz nije ovako teško kao srpskom timu. U prvom meču plej-ofa Lige konferencija Nordsjeland je u Danskoj ubjedljivo slavio (5:0) i to sve govori o čudu koje je potrebno timu Igora Duljaja.

U Beogradu će morati crno-bijeli da odigraju mnogo, mnogo bolje i drugačije i prije svega da brzo postignu gol, ali i da ne prime nijedan. Upravo to je mnogo veći problem što se vidjelo i u tom meču kada je defanziva kiksirala. "Nije problem izgubiti sa 5:0, već način na koji smo izgubili. Dva penala, autogol, nisu to opravdanja, sve ono što je tamo bilo loše, moramo da okrenemo u našu korist, da igramo drugačije ,sa više energije, da budemo agresivniji. Igramo pred našom publikom. Kalkulacija nema, idemo na pobjedu. Obećavati nešto, velike izjave, daleko od toga. Osjećam da stvarno želimo da idemo na pobjedu", rekao je Duljaj pred meč.

Jasno je da će srpski tim krenuti u ofanzivu od prvog minuta, vremena za čekanje i gubljenje nema, golovi su neophodni. Protiv Sabaha je Partizan uspio da nadoknadi dva gola zaostatka i da prođe, može li da se vrati i iz "-5"? Odgovor će stići večeras.

KAD I GDJE SE IGRA?

Izvor: MN PRESS

Meč između Partizana i Nordsjelanda igra se večeras od 21 čas na stadionu u Humskoj. "Došlo je dosta novih igrača, potrebno je vrijeme, ali nikoga ne interesuje ko je i kada došao, pamte se samo rezultati. Nema kalkulacija", jasan je Duljaj."

GDJE JE PRENOS?

Prenos utakmice biće na RTS i Areni sport. Kao i uvijek tekstualni prenost utakmice možete da pratite na MONDU.

HOĆE LI TRIBINE BITI PUNE?

Vidi opis Partizan traži novo čudo u Evropi: Kad se igra, gdje je prenos i šta je sa navijačima? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 7 7 / 7

Da li će tribine stadiona u Humskoj biti pune? To je pitanje na koje odgovor čekaju svi u crno-bijelom taboru. Milorad Vučelić podnio je ostavku, a Grobari su najavili proteste pred utakmicu.

Crno-bijeli su uz to kažnjeni zbog propusta na meču protiv Sabaha i dio tribina biće zatvoren. "Vjerujem da će biti onoliko koliko su dozvolili, da li je to 15 ili 17.000, vjerujem da ćemo imati podršku. Mogu samo da utičem na one stvari koje se tiču mog tima. Ljudi na stadionu pomažu i meni i igračima i svakome u timu", jasan je Duljaj.