STOP ZA KAPITALCA - NE DOLAZI U ZVEZDU! Na "Marakani" traže novog napadača, Isidor hoće kući

Crvena zvezda ne dovodi Vilsona Isidora i okreće se drugim rješenjima u napadu pošto je napadač želio samo da se vrati u Francusku.

Crvena zvezda planira da dovede još jednog napadača do kraja prelaznog roka i po svemu sudeći to neće biti velika želja rukovodstva Vilson Isidor (22). Mladi fudbaler Lokomotive iz Moskve želi da se vrati u rodnu Francusku, pa bi u narednih 48 sati trebalo da se zna da li će to biti Lorijen ili Mec, iako su se prethodno spominjali Marsej i Lion. Ovi mnogo jači klubovi su odustali od njega i to je trebalo da bude pozitivan znak za Zvezdu, ali su se nažalost umiješali drugi...