Srpskom golmanu u Rusiji izvadili bubreg! Pomogli mu Hrvati, a u bolnici čuo: "Pomoli se!"

Nekadašnji srpski golman Dejan Radić ispričao je svoje iskustvo iz Rusije, gdje mu je nakon utakmice izvađen bubreg - slično kao Boriši Simaniću tokom Mundobasketa.

Izvor: K1/Printscreen

Srpski košarkaš Boriša Simanić dobio je snažan udarac na meču protiv Južnog Sudana, a nakon te utakmice za njega je završen Mundobasket. Uslijedile su dvije operacije u bolnici u Manili, a nekadašnji krilni centar Crvene zvezde ostao je bez bubrega koji je morao da mu bude izvađen.

Za MONDO je o takvom timu povrede govorio doktor Moma Jakovljević, a iskustva širom svijeta govore da bi Simanić mogo bez ikakvih problema da nastavi karijeru! Jedno od takvih iskustava ima nekadašnji fudbalski golman Dejan Radić, koji je tokom utakmice u Rusiji dobio udarac zbog kojeg je kasnije ostao bez bubrega. Čuvar mreže koji je kroz karijeru branio za Rad, Radnički sa Novog Beograda, Vojvodinu i nkeoliko ruskih timova u emisiji "Preživeli" autora Milana Kalinića na televiziji "K1" prisjetio se tog iskustva!

"Golman živi sa bolom. Nakon udarca, osjećao sam neki bol u leđima, ali to je bio bol koji sam u mojoj glavi morao da istrpim, jer je ostalo još desetak minuta do kraja utakmice. Nastavio sam, doktori su ulazili dva puta na teren, ali ja nisam želio da izađem iz igre. Kada su ušli treći put, nakon nekih sedam minuta od povrede, počeo sam da gubim svijest, tada sam izašao iz igre", priča svoju životnu priču Dejan Radić i dodaje:

"Doveden sam u bolnicu poslije utakmice. Pregledali su me na rendgenu i ultrazvuku i nisu vidjeli ništa. Tada se pojavio jedan mladi doktor koji je želio da uradimo MRT, to je kada vam tečnost sipaju u venu i prate stanje. Tada je tečnost zastala negdje kod bubrega i vidjeli su da je problem upravo tu. Bio je Uskrs, u Rusiji su praznici i većina doktora je sa porodicama kod kuće. Jedan ljekar, koji je tada bio dežuran, prišao mi je i rekao da imam problem sa bubregom, kao i da će probati da ga spase, ali ako ne uspiju, moraće da ga odstrane. Pošto anesteziolog nije bio tu, a znajući da imam unutrašnje krvarenje, počeli su da me spremaju za operaciju na živo. Nije bilo vremena da se čeka. Zapamtio sam momenat, kada me sestra vozi na onom krevetu i pita me da li znam molitvu. Rekao sam joj da znam, a ona mi je samo rekla 'Moli se'. Ulazimo u operacionu salu, a nema nijednog doktora. Kada su počeli da pristižu, bili su u civilu, jer nisu imali vremena ni mantile da obuku. U tom momentu dolazi anesteziolog, daje mi anesteziju i počinju da me operišu."

Poslije operacije, Dejan saznaje da je ostao bez bubrega! Kao jedna od opcija tada se pojavljuje kraj karijere, ali on nije želio ni da razmišlja o tome! Stupio je u kontakt sa hrvatskim fudbalerom Ivanom Klasnićem koji je imao tri transplatacije bubrega, a igrao na najvišem nivou i raspitao se - želio je da i dalje bude na terenu i da još brani!

"Ja se nisam suočio sa tim, jer sam ja po svaku cijenu želio da nastavim moju karijeru. Kada mi je doktor u bolnici rekao da sam zdrav čovjek, nikako nisam mogao to da upakujem. Kako sam zdrav čovjek, a nemam organ. Ja sam nastavio da treniram. Dobio sam zvaničnu dozvolu od doktora da mogu da nastavim profesionalnu karijeru. Mnogo mi je tada pomogao Ivan Klasnić, reprezentativac Hrvatske, sa kojim sam bio na vezi stalno i koji mi je davao savjete, jer je i on sam imao tri transplatacije bubrega, a igrao je fudbal u Njemačkoj i u Engleskoj. Mnogi Rusi su me zvali, jer sam bio vijest broj jedan tamo, pomagali su mi. Vratio sam se treninzima, ali kada je došla situacija da branim utakmicu, vidio sam da tu nešto nije kako treba sa strane kluba i da oni neće da se ja vratim. Odlučio sam da krenem drugim putem, odnosno da završim karijeru, ali nisam odmah htio da kažem u klubu, jer sam shvatio da oni jedva čekaju da me se riješe. Mene je spasilo u Rusiji to, što se sve to dogodilo na utakmici, pa je medijski bilo jako ispraćeno, a svaka moja riječ je imala težinu. Klub i pored sve želje da ublaži čitavu situaciju, da za njih ne bude skupo i bolno, nisu uspjeli. Kod mene u bolnicu je došao gubernator Rostovske. To je čovjek koji je ispod Vladimira Putina, zadužen za tu oblast. Razgovarali smo, pitao me šta želim, a ja sam ga zamolio da mi produže ugovor, koji je isticao, dok ne vidim gdje ću i šta ću. On mi kaže da se to podrazumijeva. Tada sam vidio da u klubu nešto vrdaju i da od ugovora nema ništa, a do gubernatora ne mogu da dođem. Međutim, mnogo kontakata sam stvorio nakon te povrede i jedan pokojni Hrvat, koji je imao riblji restoran tamo me zove jedan dan i kaže da gubernator dolazi kod njega na ručak i da moram da dođem. Ja dolazim u restoran i gubernator, odmah ulazi u priču sa mnom, kako sam i šta radim. Ja mu kažem da nisam dobio ugovor. Odmah se urgiralo direktno u klubu i ja dobijam ugovor protiv njihove volje", ispričao je Radić, koji je završio karijeru nakon isteka tog ugovora.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!