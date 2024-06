Borac m:tel završio najveći posao oko igračkog kadra! Hasanović: Bićemo 20-30 posto jači nego prošle sezone

Sedam igrača je napustilo klub, ali je određeni broj njih i stigao u Gospodsku ulicu.

Rukometni klub Borac m:tel već je odradio veliki posao kad je riječ o formiranju igračkog kadra za novu takmičarsku sezonu.

Određeni broj rukometaša je napustio crveno-plave, određeni je stigao, a kako je na konferenciji za novinare rekao generalni sekretar kluba Damir Hasanović, svi odlasi su bili planski – osim jednog.

"Nije nas iznenadilo, bili smo spremni na odlazak Vladislava Zalevskog koji je zbog administrativnih problema morao da ode negdje gdje će manje koristiti pasoš. Pustili smo ga da ide, ali smo istovremeno već od februara razmišljali o sastavljanju ekipe za narednu sezonu", rekao je Hasanović, govoreći potom o dolascima u klub iz Gospodske ulice.

"Stigao je golman Ahmed Čabaravdić, reprezentativac BiH na širem spisku, momak rođen u Visokom, 24 godine, visok dva metra. Borac dugo nije imao golmana takve visine i građe i mislim da je jako zanimljiv. Sa njim smo potpisali ugovor na tri godine, to je ulaganje u budućnost Borca. Tražili smo i igrača na poziciji lijevog krila, koja nam je prošle sezone bila problematična. Da smo imali pravo lijevo krilo, sigurno bi i rezultati bili još bolji, u to sam ubijeđen. Juče smo potpisali sa Filipom Vujovićem, crnogorskim reprezentativcem, 28 godina. Godinama je bio u Španiji, a imao je prije dvije godine jednu kraću epizodu u Izviđaču, gdje je bio šest mjeseci. Odličan igrač, igra odbranu, baš ono što Irfan Smajlagić traži u 5-1, ciljano smo tražili taj profil igrača. Na poziciji ljevaka, koji može da igra i beka i krilo, doveli smo bivšeg austrijskojg reprezentativca naših korijena Nikolu Stevanovića. Ima 22 nastupa za austrijsku reprezentaciju, igrao je u njemačkoj Bundesligi za Balingen, te u Grčkoj za AEK, i to je sigurno momak koji će pomoći Hadžiću, Nježiću, Đurđeviću... Na poziciji srednjeg beka potpisali smo isto jednog reprezentativnog igrača, čije ime mogu tek sutra da objavim jer njemu danas ističe ugovor sa bivšim klubom i zamolio me je da to ostavimo do sutra kao tajnu. Komunikacija sa njim je bila lagana i on će adekvatno zamijeniti Zalevskog. Tražimo još igrača na poziciji pivota, tu ćemo uzeti vremena."

Veliki broj igrača iz prošle sezone je produžio ugovornu obavezu sa Borcem.

"Nove ugovore potpisali su Nebojša Grahovac, Arsenije Bubić, Nikola Ivanović, Andrej Klimavec, Miloš Nježić, Vladan Đurđević i Nikola Malivojević. Ostali igrači imaju dugoročne ugovore, a to su Ognjen Kalamanda, Nikša Petrović, Nevio Knezović, David Momić, Filip Stojanović... tako da već imamo okosnicu ekipe, uz još dva-tri dolaska, kako bi ekipa bila 20-30 posto bolja nego prošle sezone", rekao je Hasanović, najavivši u narednim danima dolazak novog pomoćnog trneera iz Banjaluke s obzirom na to da je Goran Trkulja, kao i sedam igrača, napustio klub.

Govorio je Hasanović i o predstojećem zajedničkom kampu RK Borac m:tel i ŽRK Borac, koji počinje sutra (subota) u dvorani Borik u 17.00 časova.

Trajaće do sljedećeg petka (28. jun), a na kampu će trenirati po 40 dječaka i djevojčica iz raznih gradova u BiH.

I ove godine će, kao i prošle, biti organizovani seminari za trenere, uz renomirane predavače.

"Imamo pet eksternih predavača, a teme će biti nutricionizam, fizička priprema, motoričke sposobnosti... Jedan dan će Nebojša Grahovac razgovarati sa djecom o svom putu ka uspjehu jer je ostvario zavidnu karijeru u inostranstvu, a u petak će direktor RK Zagreb Vedran Šupuković održati predavanje na temu 'Organizacija vrhunskog kluba i marketing'. Gost će biti i Fuad Mahmutović, selektor kadetske reprezentacije BiH, te Saša Bošković, bivši selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije i sadašnji trener Crvene zvezde, sa kojom je osvojio titulu u Srbiji. Dolazi i Marko Isaković, trener kojiu već 25 godina radi vani, u Rumuniji, arapskim zemljama, čovjek sa iskustvom i profesor sporta na fakultetu u Beogradu", istakao je Hasanović.

