Majstorija u Prijedoru: Peta za TV špice u Prvoj ligi Republike Srpske! Nikola Komazec: Ovo nije moj naljepši gol VIDEO

Napadač Rudar Prijedora Nikola Komazec proteklog vikenda bio je strijelac vjerovatno najljepšeg gola u dosadašnjem dijelu Prve lige Republike Srpske.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

U susretu petog kola, nekadašnji igrač Sarajeva i Slobode ušao je s klupe u 59. minutu za Rudar Prijedor i u prvom kontaktu sa loptom majstorski petom pogodio mrežu Slavije iz Istočnog Sarajeva, koji je osigurao pobjedu domaćinu.

Bio je to peti trijumf Prijedorčana iz pete utakmice za lidersku poziciju na tabeli Prve lige RS i dosad su najozbiljniji kandidati za povratak u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Pogledajte pogodak Komazeca

"Ovo je moj prvi pogodak u sezoni pored još dva u Kupu RS u dresu Rudara. Naravno da moram biti srećan najviše zbog toga jer je mom timu donio veoma bitna tri boda protiv jedne čvrste i dobre ekipe Slavije predvođene sjajnim trenerom Bojanom Regojom", rekao je Komazec za naš portal.

Prema njegovim riječima, ovo ipak nije bio njegov najljepši gol u karijeri.

"Sigurno način na koji sam postigao gol je dosta neobičan i zanimljiv, jedan od ljepših golova u karijeri svakako, ali ne bih rekao da je najl,epši. Nekako sam predodređen da postižem lijepe golove, tako da je bilo još dosta mogu reći i ljepsih golova svih ovih godina. Pamtim svaki gol, moram da priznam i siguran sam da ću još dugo godina da nastavljam taj niz. Osjećam se sjajno i motivisano, planiram jos dugo godina da igram, svaki trening i utakmicu su za mene uvijek nova dokazivanja i veliki motiv".

Prethodne sezone nastupao je za Slobodu, koja je ispala iz Premijer lige BiH, a od ove je u prijedorskom klubu.

"Izabrao sam Rudar ove godine zbog ambicije koju klub ima a to je prvo mjesto i za sada sigurno koračamo ka njemu što rezultati i govore za sada. Prvi put se susrecem sa prvom ligom RS i sigurno da neće nikako biti lako do kraja, ali vjerujem da moja ekipa kvalitetom koji posjeduje će do kraja da se bori za sami vrh i nadamo se povratak u društvo najboljih što ovom timu sigurno pripada", zaključio je napadač Prijedorčana.