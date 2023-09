Vuče korijene iz Banjaluke, zvala ga Italija, izabrao "orliće": Sanjam Seriju A, moja želja je Srbija!

Madi reprezentativac Srbije Aljoša Savić pričao o svojim fudbalskim počecima, igranju u Italiji, vezi sa Banjalukom, susretu sa Sergejom i fudbalskim planovima.

Izvor: MN PRESS

Mlada reprezentacija Srbije večeras od 20 časova igra prvi meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Azerbejdžana u Staroj Pazovi, a biće to prilika da za “orliće” zaigra jedan mladi fudbaler porijeklom iz Banjaluke.

Među izabranicima Dušana Đorđevića je Aljoša Vasić, fudbaler Palerma koji vuče korijene iz Banjaluke, odakle je njegov otac.

Vezni fudbaler rođen u Padovi, koji je ponikao u istoimenom klubu, u julu ove godine je prešao u Palermo, člana Serije B, za kojeg je od početka sezone upisao tri nastupa.

"Rođen sam u Italiji, u Padovi. Tata mi je posle rata 1997. godine došao u Italiju da radi. Brat se rodio u Banja Luci 1999. Vrlo brzo poslije toga su se preselili u Italiju, ja sam se 2002. rodio u Padovi.. Tamo sam i krenuo da igram fudbal, blizu kuće gde sam rođen, zajedno sa bratom. Imao sam veliku priliku da zaigram za Padovu. Odličan klub i dobra škola. Tu sam bio 12 godina. Ovog ljeta sam prešao u Palermo", rekao je Vasić u razgovoru za nogomania.rs.

Tokom perioda u Padovi, koja igra Seriju C, Vasić je nekoliko mjeseci proveo i na pozajmici u Leku, gdje je kao 19-godišnjak imao više prostora da igra.

Nakon povratka u Padovu privukao je pažnju nekoliko klubova, sa njega su se interesovali Roma, Atalanta, Fejnord, a on je na kraju izabrao Palermo.

"U dogovoru sa menadžerom smo rekli da bi korak u Seriju B bio onaj pravi za početak. Palermo me je zaista želio u timu, a sa bivšim klubom Padovom su se dogovorili oko cijene. Odmah su mi pokazali ugovor i za mene je to bila najbolja opcija. Tu imam više šansi da igram i da se pokažem u drugoj ligi Italije, koja je prilično jaka. Palermo je u ‘Siti grupi’, a velika je čast kada ste u vezi sa njima. Sve je tu, treneri, sportski centar - sve je na vrhunskom nivou. Znam i za ostale klubove, ali bolje je bilo da napravim ovaj korak. Ovo je bila moja odluka, potpisao sam ugovor na pet godina. Vjeruju u mene i to sam najviše gledao. Palermo je bio najkonkretniji", rekao je Vasić.

Poznato je da je i na utakmicama sicilijanskog kluba uvijek odlična atmosfera, što je i jedan od razloga zašto je izabrao ovaj klub. "Na svakoj utakmici Palerma je oko 20 hiljada navijača, kao da igrate u prvoj ligi. Ja sam na kraju Palermo izabrao zbog toga, atmosfera. Ima dosta klubova koji su kupovali igrače. Biće teško, ali probaćemo da napravimo nešto dobro".

Za Palermo je upisao tri nastupa od početka sezone. "Odigrao sam tri utakmice, na jednoj sam igrao pola sata. Sada sam tu sa reprezentacijom, pa da samo nastavim u tom ritmu".

Aljoša Vasić je prvi put pozvan u mladu reprezentaciju Srbije i radiće sa selektorom Dušanom Đorđevićem.

"Meni je sve ovdje novo. Zbog toga sam baš srećan i drago mi je što sam tu. Hoću da se pokažem i da pomognem koliko mogu i ekipi i timu da dobro odigramo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Tu sam da pomognem i volio bih da napravimo nešto. Konkretno od selektora Đorđevića sam dobio poziv i to mi je sigurno pomoglo da odlučim. Verujem u sebe, treniram svaki dan i znao sam da je trebalo da sačekam. Sada je došlo vreme za to. Baš mi je otac pisao skoro kako se toliko stvari promijenilo za godinu dana. Iz Padove u Palermo, a sada u Srbiju. To me zaista jača".

Iako su ga željeli italijani, mladi fudbaler koji vuče korijene iz Banjaluke nije imao dilemu.

"Bilo je poziva iz Italije. Zvali su me prije mjesec dana, ali ja se osećam kao Srbin. Moja želja je da igram za Srbiju, jednog dana za prvi tim", istakao je Vasić.

Od saigrača iz mlade reprezentacije poznaje golmana Sampdorije Filipa Stankovića, kao i Marka Lazetića. Mlada reprezenzacija Srbije je po njegovom mišljenju prava prilika da se dokaže.



"Dobri su saigrači, a od prije sam samo znao golmana Filipa Stankovića. Takođe i Marka Lazetića, on je igrao u Milanu. Filipa znam privatno, a ovdje smo se zbližili. Igraćemo u istoj ligi, on je u Sampdoriji. Filip i ja smo kad smo bili mali igrali protiv Intera, bio je meč Inter - Padova. On je bio uvijek na golu. Nisam upoznao Dejana Stankovića, ali bio je tu kada smo igrali. Dobri su momci, dosta talenata. Pokušavam da se uklopim i da vidim kakvi su, a možemo da napravimo lijepe stvari”.

Sa Draganom Stojkovićem Piksijem još uvek nije sarađivao, ali je na dobrom putu da jednog dana postane član A selekcije Srbije.

"Nisam upoznao selektora. Pratim i gledam, kako sam pratio U21, pratim i A tim. Vidim da ima dosta mladih igrača, ja pratim Ilića i Samardžića, sve su to igrači iz Italije. Imam sreću da ih gledam stalno, a tu je i Saša Lukić, koji je isto bio u Torinu. Pratim ih kad igraju za Srbiju i za klubove svoje. Stalno gledam Seriju A i navijam za Milan".

Posjećuje Banjaluku Banjaluku posjećuje dva puta godišnje u julu i decembru, kada mu fudbalske obaveze to dopuste.



"Kada smo u kući, pričamo na ovom našem jeziku. Naravno, kako sam rastao u Italiji, bolje pričam italijanski nego srpski. Kada sam bio dijete, sa bratom, mamom i tatom sam usputno učio. Moji su u Italiji, ne živim u Srbiji. Kući u Bosnu se vraćam makar dva put godišnje. Imam tamo babu i dedu, ostatak porodice. Volim tamo da dođem u julu i decembru. Ove godine nisam išao zbog transfera, jer nisam znao šta će biti, pa sam sačekao".

Aljoša Vasić imao je priliku da upozna i Sergeja Milinković-Savića na prijateljskoj utakmici Padove i Lacija, kada mu je reprezentativac Srbije poklonio dres.

"Pitao sam Sergeja za dres na toj prijateljskoj utakmici. On je u ovom trenutku moj idol, puno ga pratim kako se tehnički i fizički razvija. Igramo istu poziciju, ali naravno da smo drugačiji kao igrači. Gledam ga zato što igra za Srbiju, a takođe igra u Italiji. Takođe i Dušan Vlahović, to su vrhunski igrači. Vidi se karakter i da mentalno rade na sebi. Za mene je to najvažnije, ko je jak mentalno, može da ide dalje. Naravno da znači kako si građen i kakav si tehničar, ali ne možemo se stalno oslanjati na to. Ako imate taj dio sa psihom u sebi, to vas može daleko odvesti", rekao je Vasić za nogomania.rs.

Mladog fudbalera Palerma porede sa Robinom Van Persijem, kao i sa Žoržinjom, a zanimljivo je da su on i sadašnji fudbaler Arsenala imali zajedničkog trenera.

"Drago mi je kada čujem takve stvari. O Žoržinju znam zbog trenera iz Padove, koji ga je trenirao - Andrea Mandorlini, sada trenira Kluž. On mi je dao prve utakmice da odigram. Imao sam tada 18 godina. U Italiji je mnogo teže igrati kad si mlad, zato što je jaka liga. Velika je konkurencija. Konkretno te godine je tim bio jak, a stalno smo gubili finala. Ispred mene su bila pet ili šest igrača, ali sam uspeo da igram neke bitne utakmice. Znam da je Žoržinja trenirao Mandorlini u Veroni, pa vidim sličnost možda u tome, da smo onako ličili kada je on bio klinac. Fizički kako se ponaša. A to sa Van Persijem, možda prilikom jednom prilikom zbog Kaljarija kada sam se bacio da šutnem, pa zato", objasnio je on, a onda otkrio i ko je njegov istinski idol.

“Ronaldinjo je za mene istinski idol. Nisam ga gledao nikad uživo, ali sve videe znam. Igram fudbal zbog njega. Za mene nema više takvog igrača, možda Nejmar nešto slično, ali on je nešto posebno. Kako igra sa loptom i kako je uvek pozitivan, to je za mene fudbal".

Sanja Seriju A, ali ne odbacuje ni Premijer ligu.

"Moj san je Serija A. Kada sam tako blizu, sada mi ne treba puno. Naravno da pratim i Englesku i Premijer ligu. Volio bih prije da uspem u Italiji, a kasnije ako budem mogao i tamo. Ne znam šta će mi se desiti u fudbalu. Volio bih sa Palermom da idem u Seriju A. U klubu imaju velike ambicije, da se odigra dobro. Da se borimo, ako bude - odlično, ako ne - ništa. Imamo sve da odigramo dobru sezonu".

Vasić priznaje da ne gleda Superligu Srbije ali da zna za Crvenu zvezdu zbog Lige šampiona. U prijateljskoj utakmici mlade reprezentacije Srbije protiv Voždovca je dao gol, a sada je na redu Azerbejdžan.

"Iskreno, ne gledam mnogo srpsku ligu. Gledam Crvenu zvezdu i više navijam za njih, nego za ostale. Gledam Ligu šampiona, pa zato znam da oni sada igraju to. Kako momci pričaju o tome, pa tako uhvatim nešto i znam više. Igrali smo prijateljsku protiv Voždovca i fino igraju. Imaju lijepe ideje, pobijedili smo, ali dobro igraju. Najbitnije je šta ćemo uraditi protiv Azerbejdžana, tu mora gol. Tu sam da pomognem. Znamo kako Azerbejdžan igra. Naravno, možda dođu i igraju totalno drugačije. Imamo solucije i daćemo sve od sebe da odigramo dobro. Prva je utakmica i volio bih da pobijedimo. Igramo kod kuće i da počnemo dobro kvalifikacije", zaključio je Vasić.