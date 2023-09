ŠPANCI POTPISALI UGOVOR SA LANFAIRPWLLGWYNGYLLGOGERYCHWYRNDROBWLLLLANTYSILIOGOGOGOCH! Nije greška, probajte da pročitate

LALIGA ✖️ Clwb Pêl Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club



A unique partnership spreading The Power of Our Fútbol has arrived in North Wales with@cpdllanfairpwll#ThePowerOfOurFútbol#ComeOnPwllpic.twitter.com/9BcofXA9QC