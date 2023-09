Da li će Kodro biti smijenjen? Zeljković o rezovima: Popiću kafu sa Vahom, pričaćemo...

Vico Zeljković prokomentarisao mogući susret sa Vahidom Halilhodžićem o kojem se priča prethodnih dana.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon poraza reprezentacije BIH na Islandu kojim su „zmajevi“ praktično ostali bez šanse da izbore EURO 2024 kroz kvalifikacije iz krovne kuće bh. najavili su velike promjene.

Predsjednik Fudbalskog saveza BIH Vico Zeljković rekao je poslije utakmice da se nešto mora hitno promijeniti i da "slijede rezovi i velike promjene".

Da li ti rezovi znače i smjenu selektora Mehe Kodre, i to poslije samo dvije utakmice u kojima je upisao pobjedu i poraz?

"Imamo narednih dana sastanke na tu temu, tako da ne mogu u ovom trenutku da kažem. Imam i sastanke sa saradnicima, potpredsjednicima, članovima izvršnog odbora, a razgovaraćemo i sa selektorom, tako ćemo poslije toga vidjeti u kom smjeru će to sve da ide. Ali nešto će se morati poduzeti“, rekao je Zeljković u srijedu uveče u Banjaluci.

Stanje u bh. fudbalu u više navrata tokom prethodnih godina kritikovao je proslavljeni bh. stručnjak Vahid Halilhodžić, a proteklih dana društvenim mrežama se širio natpis „Vico, čekam te u Dubrovniku na kafi“.

Halilhodžić je tokom dana prokomentarisao te natpise, pa i mogućnost da se sastane sa čelnicima FSBIH.

"Nekoliko prijatelja me zvalo na telefon i kazalo mi 'predsjednik Zeljković bi volio popiti kafu s vama'. Nije to jedna osoba, već nekoliko njih. Dobro, treba razgovarati. Treba popiti i tu kafu, vidjeti gdje je problem i šta nam se dešava. Ja volim Bosnu i Hercegovinu, to je moja država, u njoj sam ranjen. Zašto da odbijem kafu sa predsjednikom saveza!? Ne mogu i neću. Popit ćemo je, treba razgovarati. Ali jedno je važno - ne očekujte čuda od te popijene kafe. Ni čuda nakon njega. Treba biti realan", rekao je Halilhodžić i dodao: "Vidjećemo da li će to biti Dubrovnik ili negdje u Bosni. Polako, tek treba da se dogovorimo oko sastanka".

Da li će Halilhodžić i Zeljković popiti tu kafu?

Predsjednik FSBIH kaže da hoće, ali isto kao Halilhodžić, ne očekuje čuda od nje.

"Kafa, kada je dobronamjerna, nikada nije problem. Inače, ljudi iz sporta treba da se druže, da piju kafe i razmjenjuju mišljenja. Mislim da ćemo popiti tu kafu i razgovarati o fudbalu, a šta će ona donijeti, to bi bilo sada nagađanje“, rekao je Zeljković.