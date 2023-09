Rumuni vole Srbiju, znamo da će nas UEFA kazniti! Oglasio se Belodedić poslije "Kosovo je Srbija" u Bukureštu!

Komentar na dešavanja u Bukureštu od strane Miodraga Belodedića, Srbina iz Rumunije.

Izvor: MN PRESS

Septembarske termine za reprezentacije pod okriljem UEFA obilježio je incident koji se dogodio u Bukureštu, gdje je Rumunija ugostila "Kosovo" i gdje su u prvom planu bili navijači domaćeg tima. Organizovana navijačka grupa rumunske reprezentacije već je na samom početku susreta istakla transparent "Kosovo je Srbija", zbog kojeg je meč prekinut u 18. minutu. O tome se oglasio i legendarni defanzivac Crvene zvezde Miodrag Belodedić, Srbin iz Rumunije.

Po riječima Belodedića, ljubav Rumuna prema Srbiji nikada nije bila sporna, a transparenti su istaknuti iako su znali da ih čekaju kazne! Nadaju se da će one biti samo novčane i da im UEFA neće oduzimati osvojene bodove u kvalifiakcijama, jer je meč završen iste večeri, bez većih incidenata u nastavku.

"Naravno da smo uz Srbiju i da rumunski narod voli Srbiju. To je uvijek bilo tako i uvijek će biti. Imaju i mene, igrao sam u Srbiji i Rumuniji, ne vidim zašto ne bismo voleli Srbiju. Šalu na stranu, vidio sam sve šta se desilo. Rumunskim navijačima Srbija je važna i oni su željeli da iskažu svoj stav, bez obzira na posljedice. Nisu posustali ni kad ih je spiker upozoravao da sklone transparent", započeo je Belodedić svoje izlaganje, a zatim govorio i o kazni: "Bićemo sigurno kažnjeni, ne znam kako i koliko, ali kazna je neminovna. Vjerujem da će biti samo finansijska, a da nam niko neće dirati bodove. Na kraju, utakmica je odigrana. Mislim da je to urađeno dijelom i da se isprovocira protivnik. Znali su navijači da Šiptari s Kosova neće dobro reagovati, da će biti ljuti, dekoncentrisani i da će to uticati na njihov kvalitet igre. Na kraju je ispalo i dobro, jer smo pobijedili. Neće biti lako plasirati se na Evropsko, jer nam je teška grupa, imamo mečeve sa Izraelom i Švajcarskom."

Na dešavanja u bukureštu prvo je reagovao albanski fudbaler Mergim Vojvoda koji je u Torinu saigrač sa Srbima, a zatim se pojavio snimak na kojem se vidi kako rezervni golman Samir Ujkani provocira domaće navijače hvatanjem za međunožje.

O tome koliko je podrška Srbiji iz Rumunije dobro prihvaćena govori i detalj sa Partizanove košarkaške utakmice u Beogradu protiv fuenlabrade. Na prepunom stadionu Tašmajdan istaknut je transparent zahvalnosti rumunskim navijačima.

Podsjećamo, Rumunija je u finišu meča savladala "Kosovo" golovima u 83. i 93. minutu, što je izuzetno važno za njihov cilj. Pošto su tri dana ranije remizirali sa Izraelom (1:1) na svom terenu, sačuvali su bod prednosti u odnosu na tu reprezentaciju i mogu sa druge pozicije da se plasiraju na Evropsko prvenstvo u Njemačkoj 2024. godine. Pogledajte tabelu grupe: