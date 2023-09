Mitrović zvao Vlahovića u Saudijsku Arabiju! Otvorio dušu Italijanima: Preporučio sam mu da dođe, ali...

Aleksandar Mitrović i Dušan Vlahović zajedno u klubu... Da li je to moguće?

Izvor: Profimedia

Aleksandar Mitrović dominira u Saudijskoj Arabiji! Postiže golove, donosi pobjede Al Hilalu, a vidjeli smo ga i kako se raduje trijumfima i uspjesima sa Nejmarom. Sada je u intervjuu za "Korijere delo Sport" otkrio da je želio da i u klubu zaigra sa Dušanom Vlahovićem!

Otkrio je da je pozvao napadača Juventusa da mu se pridruži u Arabiji, ali da Vlahović nema namjeru da ide iz Juventusa i da izgleda potpuno fokusirano na uspjeh u Torinu.

"Imamo sjajan odnos, vidjeli smo se u nacionalnom timu. Počeo je prvenstva tako što je na tri meča dao dva gola, a iako je mlad već je vrhunski igrač. Potencijalno je najbolja 'devetka' u Seriji A, ima ono što je potrebno da postigne 25 golova u sezoni, pa to je i radio u prošlosti. Nadam se da će i Laciju dati gol, ali Dušan, kao i svi napadači, mora da uvijek igra uz podršku tima. Potrebne su mu asistencije, centaršutevi... Vlahović je jako dobar igrač, ali mu je potrebna podrška Kjeze, Kostića, Lokatelija...", istakao je na početku razgovora za italijanske medije Aleksandar Mitrović.

Zajedno sa brojnim velikim zvijezdama evropskog fudbala Mitrović se zaputio ka Saudijskoj Arabiji gdje sada trese mreže u dresu Al Hilala. Preporučio je odlazak na istok i svom partneru iz napada Srbije..

"Preporučio bih avanturu u Saudijsku Arabiju Vlahoviću, ali to zavisi od onoga što on želi. U reprezentaciji smo pričaju o Arabiji, pitao me kako se snalazim. Ali da budem iskren vidim da je srećan i fokusiran u Juventusu. Srećan je što je dio jednog od najvećih klubova u Evropi", naglasio je korpulentni napadač iz Smedereva.

Sada je u Arabiji ipak zaigrao sa jednim saigračem iz reprezentacije. To je dugogodišnji vezista Lacija Sergej Milinković-Savić koji je takođe potpisao basnoslovan ugovor na Istoku.

"Sergej Milinković-Savić je veoma dobar. Nedostajaće Laciju gdje je već postao legenda. Ali nedostajaće i Juventusu jer bi igrač kao on pravio razliku u tako velikom klubu kao što je 'stara dama' ili kao što su Inter ili Milan. Srećon po nas imamo ga u Al Hilalu. Dobro igra, a uvijek lijepo priča o Italiji", rekao je Aleksandar Mitrović.