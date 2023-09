Igor Duljaj zabranio pominjanje "vječitog" derbija u Partizanu!

Trener crno-bijelih o tome ne želi da govori.

Izvor: MN Press/FK Partizan Beograd

Dan prije utakmice Železničar - Partizan u Pančevu (petak, 18 časova), trener crno-bijelih Igor Duljaj naglasio je da je jedna riječ zabranjena u Humskoj - "derbi". On neće da broji ko ima tri žuta kartona, ko bi mogao da rizikuje povredu, niti da govori o tome da li će Grobari prekinuti bojkot i u srijedu od 19 doći u Humsku. Sve to je sada u drugom planu, jer želi da crno-bijeli nastave seriju pobjeda protiv novajlije u ligi.

"Znamo ko ima tri kartona i šta ovaj meč može da donese, ali uopšte ne razmišljamo o utakmici protiv Železničara. Zabranjeno je da pričamo o derbiju. Samo Železničar, ne interesuje me da li neko ima tri kartona, da li ima četiri, da li će se neko povrijediti, ne dao Bog. Nema kalkulacija", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare.

Upitan za izjavu Bibrasa Natha, koji je poručio da se nada da će Grobari doći na 171. "vječiti derbi", Duljaj se nasmijao, ali ipak ostao dosljedan i ignorisao razgovor o tom meču. "Lijepo je to što je Natho rekao, ali reći ću im da misle samo na sutrašnju utakmicu".

Kada je u pitanju gostovanje u Pančevu, Duljaj je rekao da je siguran da nije potrebno da poziva Grobare. "Ne moram da pozivam navijače, znam da će ih biti puno. Sa one strane Dunava, u južnom Banatu imamo dosta pristalica. Pančevo je blizu Beograda i ne znam kako će svi uspjeti da se smjeste, ali znam da će biti ogromna podrška navijača. Oni su nam vjetar u leđa i veliki je dio zasluga njihov za to što se ekipa mnogo puta vratila iz mrtvih"

Upitan za narednog protivnika, koji je u prvih sedam kola osvojio četiri boda i trenutno je na pretposljednjem mjestu, Duljaj je rekao: "Svi ti klubovi imaju super-motiv da igraju protiv najvećih srpskih klubova, a tu pripada naravno i Partizan. Biće teško jer nemaju šta da izgube. Ima dosta igrača među kojima su neki bili u Partizanu i imaće motiv da pokažu šta znaju, što je legitimno. Tu je i Pavlov, sa kojim sam imao priliku da igram u Sevastopolju, tad je bio mlad, nezgodan je igrač, veoma jak u 16 metara... I mislim da imaju veliku prednost da imaju odličnog trenera Lintu, koji zna šta radi. Vjerujem da će se dobro pripremiti i mislim da bi podloga mogla da bude problem za nas. Nova je podloga, kažu da je sasvim drugačija nego na stadionu Voždovca. Trebalo bi da se adaptiramo, veidjećemo kako i koliko. U svakom slučaju, neće nam biti lako"

Da li će opet biti preokret? "Volio bih da je malo drugačije, ali sa druge strane to i raduje, jer tim pokazuje da može da se vraća iz mrtvih i nijednog trenutka nije pokazao paniku, strah... Naprotiv, pokazao je želju i vidjelo se da ide po pobjedu. Naravno, nećemo uvijek moći da pogađamo u posljednjim trenucima i neće uvijek biti moguće da se vraćate tako kad gubite. Sad me interesuje samo to kako će naš tim da igra".