Zvali ga "novi Ševčenko" i nudili Zvezdi, a danas... Odao se alkoholu, sekunde ga dijelile od smrti!

Bivši ukrajinski reprezentativac Artjom Milevski u lošem stanju nakon što je primljen u bolnicu zbog problema sa alkoholom.

Izvor: Instagram/timi1010/printscreen

Bivši ukrajinski fudbaler Artjom Milevski (38) u svojoj domovini bio je proglašen za "nasljednika Andreja Ševčenka", međutim na kraju nije ni prišao njegovoj karijeri. Nakon blistavih izdanja u ranoj fazi karijere u Dinamu svi su čekali transfer u neku od "liga petice", ali je Milevski igrao sve lošije i lošije zbog problema van terena, tako da su ga agenti nudili svima redom: između ostalog i Crvenoj zvezdi.

Na kraju je 2014. godine završio u Hajduku iz Splita, kao jedan od većih promašaja ovog kluba, da bi nakon još pet godina tumaranja završio igračku karijeru. Ako je neko mislio da će poslije toga stati na noge, grdno se varao pošto danas Milevski ima ozbiljne probleme sa alkoholizmom.

Bivši reprezentativac Ukrajine je hospitalizovan zbog toga što je nedavno popio veliku količinu alkohola, a njegov nekadašnji saigrač Aleksandar Alijev je ispričao da su ga sekunde dijelile od smrti. "Želim da raščistim stvari oko Milevskog. Hvala bogu pa smo uspjeli da ga smjestimo u bolnicu. Tamo je već pet dana i situacija je veoma ozbiljna. Ljekari se bore i za sada je stabilno, ali... Čeka ga dug put rehabilitacije, siguran sam da će se izvuči", rekao je Alijev.

Tokom vremena provedenog u Dinamu iz Kijeva, Milevski je postao veliki prijatelj srpskog reprezentativca Miloša Ninkovića, pa nije tajna da su često izlazili zajedno. "Društvo za izlaske bili smo Milevski, Aleks Alijev, Igor Petković i ja. Možete li da zamislite kako je to tada izgledalo? Svi smo igrali za B tim Dinama. Nismo se razdvajali i bilo je baš zabavno. Milevski, Alijev i ja bismo ušli u restoran oko osam uveče, potom bismo oko ponoći otišli u neki klub i tamo bismo proveli cijelu noć", ispričao je jednom prilikom Ninković za ukrajinske medije.

"Sjećam se kada smo jednom ostali do šest ujutro, a klub se zatvarao. Rekao sam Milevskom da idem kući, ali on je odgovorio da nastavljamo dalje. Pitao sam ga gdje ćemo dalje kada je sve zatvoreno. Ali on je znao par interesantnih mjesta koja još rade i tako smo otišli dalje u provod. Došli smo tamo u sedam ujutro i nije bilo nikoga osim nas. Bio sam začuđen i pitao sam Milevskog gdje su ostali ljudi i zašto smo sami u kafani. Rekao mi je da sačekam i da je još rano. Već je bilo prošlo sedam ujutro. I zaista, bilo je kako je obećao. Oko pola osam ujutru, ljudi su počeli da naviru u lokal i krenula je žurka. Bio sam u šoku, nikad ništa slično ranije nisam video", dodao je tada bivši fudbaler Crvene zvezde.

