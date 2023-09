Nije problem Savo Milošević već FS BiH! Vlatko Glavaš: "Vico Zeljković je prijetio Sergeju Barbarezu"

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Vlatko Glavaš žestoko je opleo po Vici Zeljkoviću i Fudbalskom savezu BiH.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon što je Savo Milošević imenovan za novog selektora "zmajeva" umjesto Mehe Kodre, na Federalnoj televiziji (FTV) gostovao je Vlatko Glavaš, bivši golman i kapiten selekcije BiH.

"Nije problem Savo Milošević, problem je Fudbalski savez i ljudi koji su ga birali. Zeljković je potrošio više vremena na priču o Vahidu Halilhodžiću i smjeni Mehe Kodre nego o samom Miloševiću", komentarisao je Glavaš odluku o novom selektoru.

Dodao je da je Savez poodavno neozbiljan. Jedina smo zemlja koja je promijenila u pet utakmica dva selektora, istakao je Glavaš i naveo da je u javnosti smjena Kodre obrazložena neusvajanjem Izvještaja, ali, kako je rekao Vico Zeljković, "oni su smijenili Kodru jer su mislili da će Halilhodžić biti novi selektor".

Potom je optužio Zeljkovića i za prijetnje upućene Sergeju Barbarezu.

"Toliko neozbiljno, da ne znamo kome šta da vjerujemo. Zeljković je počeo da prijeti i Barbarezu i svima nama koji, kako on kaže, protiv njega nešto govorimo. Mi ćemo njemu reći ono što mislimo. On nije neko ko može da nam dijeli fudbalske lekcije. Znamo kako je on tu doveden. Njegova retorika je upravo ista kao i Dodikova", kategoričan je Glavaš.

Izvor: MN PRESS

Savez ne preuzima odgovornost na sebe, sva odgovornost je na selektoru, dodao je. O ljudima koji vode Savez i kako se oni biraju kaže da je sve to politika.

"Sve dok bude tako neće biti pomaka u Fudbalskom savezu. Čelni ljudi su bahati, dolaze s pratnjom policijom na utakmice, imaju savjetnike, pa ni sportski direktor Zvjezdan Misimović neće da preuzme odgovornost, jer on je birao posljednje selektore. Niko ne preuzima odgovornost, selektori se mijenjanju, predsjednik prijeti. Jedino što molim bh. fudbalsku javnost i ljude koji vole BiH da ne podlegnu pritisku, i da ne bojkotuju našu fudbalsku reprezentaciju, ali da se iznađe način da se bojkotuju ljudi koji vode reprezentaciju u Fudbalskom savezu", kazao je Glavaš, a prenijela "FTV".

Odgovarajući na pitanje zašto reprezentativci godinama šute pred kamerama, niko ne govori javno o stanju u fudbalskoj reprezetaciji, i je li to fer prema naciji navodi:

"Reprezentativci ništa ne mogu odlučiti. Džeko ne može birati selektora. Ne može niko od igrača. Ali, ponavljam, da ne odemo u krivom putu, tamo gdje oni koji ne vole ovu državu žele da nas odvedu – zamislite ako bismo bojkotirali naše igrače, oni bi to jedva dočekali. Ne smijemo nasjesti. Trebamo dati punu podršku na svakoj utakmici", naglasio je Glavaš.

Politička atmosfera se preslikala na Fudbalski savez BiH, ustvrdio je Glavaš.

"Nažalost, došao je red i na Fudbalski savez. Moramo biti pametni i trezveni i odgovoriti na adekvatan način. Ne bi me iznenadilo sad i da igramo prijateljsku utakmicu sa Rusijom", zaključio je Glavaš u razgovoru za "Federalnu televiziju".