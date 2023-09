Savo o mogućoj brzoj smjeni: Uvijek sam ja davao ostavku, ako ne budem valjao, znaću sam to!

"Ako dođemo do toga da ja ne mogu više da pomognem, neće biti potrebno da mi to neko kaže", rekao je novi selektor BIH Savo Milošević.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Savo Milošević promovisan je u petak kao novi selektor reprezentacije BIH, sa kojom će pokušati kroz baraž da izbori plasman na EURO 2024.

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana je treći selektor "zmajeva" u godinu dana, Faruk Hadžibegić se zadržao na toj funkciji samo četiri utakmice, a Meho Kodro još manje –samo dvije, pa je jedno od pitanja na promociji Miloševića bilo da li se plaši i da bi on mogao doživjeti smjenu nakon samo par utakmica.

"Reći ću floskulu koju već dobro znate: Trenerima su koferi uvijek spakovani. Ali dodaću i ovo - ja sam u Fudbalskom savezu Srbije bio potpredsjednik, direktor, član skupštine, član odbora za hitnost, član Izvršnog odbora, trener Partizana i član Skupštine Partizana. Na sve te funkcije sam ja dao ostavku. Ako dođe do toga da ja ne mogu da pmognem neće biti potrebno da mi to neko kaže, ni vi mediji ni neko drugi, ja ću to sam znati", poručio je Milošević.

Srpski stručnjak iz Bijeljine na početku obraćanja zahvalio se na ukazanom povjerenju, te objasnio svoje razloge zbog kojih je preuzeo selekciju BIH.

"Svjestan sam da to nije bila uopšte laka odluka. Ja sam ovdje samo isključivo iz jednog razloga, on je fudbalski i sljedeći – iskreno vjerujem da ova ekipa može da konkuriše za mjesto na EURO i ima kvalitet da tamo bude. Put će biti trnovit ali moguć. Drugo, ne bih bio ovdje da to ne mogu da uradim. Na osnovu svega što sam radio u životu, a fudbalom se bavim od 18. godine iskreno vjerujem da mogu da pomognem ovoj ekipi. Imamo dovoljno kvaliteta da se do tog marta pipremimo na najbolji način. Priprema će biti specifična i mora da počne odmah", rekao je Milošević, a potom govorio o vjerovatno najvažnijim utakmicama koje će imati reprezentacija BIH.

"Baraž utakmice se igraju srcem, karakterom, borbom 90 minuta, svako da da 100 posto, pa kad to nije dovoljno onda da 103 ili 105 podsto. To je jedina razlika između onih ekipa koje na kraju uspiju da urade nešto. Samo to ko je spreman da se žrtvuje. Kvalitet genetski može da pomogne, ali ekipe koje su spremne da daju i više nego što mogu, oni koji pokažu karakter i da se žrtvuju za onog pored sebe, samo takvi mogu da iznesu ovo. Siguran sam da takvih ima i to je tip utakmica koje nas čekaju u martu i tkao treba da djelujemo".

Preostale utakmice kvalifikacija za EURO biće praktično priprema za utakmice baraža, ali Milošević ističe da to nisu prijateljske utakmice.

"Kvalifikacije ćemo dijelom gledati kao pripremne utakmice, ali moje iskustvo je da reprezentacija nema prijateljske utakmice. Svaka utakmica se gleda torsutrukim očima, ovdje u Bosni posebno. Odnos igrača prema svakoj utakmici mora da bude maksimalan", poručio je Milošević.