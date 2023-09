Zeljković: Halilhodžić je bio naš prvi izbor, imao je sve na stolu i odbio da bude selektor!

"Njegova želja u jednom trenutku da preuzme reprezentaciju je na nekin način ubrzala smjenu Kodre", rekao je predsjednik FSBIH Vico Zeljković.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Reprezentacija BIH dobila je novog selektora. Savo Milošević promovisan je u petak kao novi selektor „zmajeva“ čime je završena saga o nasljedniku Mehe Kodre.

Dugo se spekulisalo o novom selektoru, jedno vrijeme glavni kandidat bio je Vahid Halilhodžić i upravo o tome je pričao predsjednik FSBIH Vico Zeljović na početku konferencije za novinare u FSBIH.

"Gospodin Halilhodžić je bio prva želja, stupili smo u razgovore s njim, ja sma lično razgovarao telefonom s njim- Na početku je rekao da bi prvo da bude u ulozi da posavjetuje neke stvari, ali iako su nama savjeti uvijek dobro došli, mi smo rekli da nam treba da više preuzme ekipu. Svi znamo da nema čarobni štapić i da bi njegov dolazak snačio automatski plasman na EURO. Poslije tih naših objašnjenja osjetio sam želju njegovu da preuzme, to je možda bila greška, i to je na neki način ubrzalo smjenu Kodre, jer nisam želio da dođem u situaciju da on njega smjenjuje. Preuzeli smo taj rizik, ne samo zbog Halilhodžića, ali to je bio jedan od većih razloga", rekao je Zeljković i dodao:

"Poslije toga se desilo da je on promijenio mišljenje i rekao da ne bi bio selektor. Suština je da on ne želi da bude selektor, ne zato što sam ja predsjednik saveza ili što se ne igraju utakmice u Mostaru ili Banjaluci, već on to ne želi i to treba reći. Respektujemo Halilhodžića, imao je sve na stolu i nije prihvatio. To nije bila nikakva fora, nikakva igranka“, istakao je Zeljković.

Pratite konferenciju za novinare novog selektora Save Miloševića UŽIVO na našem portalu.