Savo Milošević predstavljen pa poručio: "Nikom ne garantujem mjesto u prvih 11, ako ne bude išlo sam ću otići"

Pročitajte šta su poručili predsjednik FS BiH Vico Zeljković i novi selektor Savo Milošević na današnjoj konferenciji za medije.

Savo Milošević novi je selektor reprezentacije BiH. Milošević je na današnjoj sjednici Izvršnog odbora FS BiH dobio podršku članova ovog tijela, čime je postao treći selektor „zmajeva“ u posljednjih godinu dana.

Nekadašnjem reprezentativcu Jugoslavije, Srbije i Crne Gore, a potom i Srbije biće ovo treći samostalni trenerski angažman, nakon što je vodio beogradski Partizan i ljubljansku Olimpiju.

Osim njega, u stručnom štabu će biti još Nenad Cvetković, Marko Stojanović, Nedim Jusufbegović, Mario Ivanković i Siniša Mrkobrada.

Danas je održana i pres konferencija za medije na kojoj su se obratili predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Vico Zeljković kao i novi selektor Savo Milošević.

Pročitajate šta su rekli:

14.30 - Kraj konferencije.

14.15 - Koliko je Milošević upoznat sa timom BiH?



"Svake nedjelje gledam sve evropske lige, sve je dostupno. Moj stručni štab i ja gledamo najviše ekipe i reprezentacije iz regiona. Elementarno znanje morate imati u svakom trenutku, kako do dođete do tog znanja i da pratite lige. Posao trenera nije samo da formira tim, nego i da selektira ekipu. Selekcijom najviše sebi olakšate, ako izaberete dobro možete praviti mnogo dobrih stvari".

14.12 - Ko i kako smjenjuje selektora?

"Jasan je put izbora selektora, 15 ljudi ga bira. Niko ne može sam, pa ni ja, odlučivati o tome. Ovo je javna funckija i ljudi vole da polemišu o tome. Pogotovo nakon dvije utakmica kada se desi smjena. Postoji opravdan prostor za polemiku. Nije normalno pozivati ljude na bojkot i da se ne odazivaju na pozive. Mi imamo taj teret da nam je potreban iskorak. Nije to lako napraviti, igrači nisu na nivou na kojem su bili 2014. godine, ali to nije alibi i cilj je jasan", rekao je Zeljković

14.07 - Zeljković o smjeni Kodre, optužbama o "uništavanju fudbala" i Izvršnom odboru



"Puno sam govorio o Kodri. Niko nije dozvolio sebi da kaže da Kodro nije dobar trener. Držali smo se dogovora i ciljeva koje smo postavili - šest bodova i drugo mjesto. Čekali smo izvještaj gospodina Kodre. U tom izvještaju je pisao njegov pogled na dešavanja u te dvije utakmice. Ponoviću, Kodro je veliko ime, meni je žao što se sve ovako izdešavalo. Vjerovali smo da ćemo uzeti šest bodova s obzirom s kim smo igrali. Mismović i ja se pravimo rušiteljima fudbala i Savez, to nisu fudbalske stvari. Što se tiče Izvršnog odbora, statut je jasan. Postoje pravila dolaska na funkcija. Svi se mogu kandidovati i pokušati da se bave tim poslom."

14.03 - Milošević poručuje "sam ću otići, ako vidim da ne ide".

"Na svim funkcijama kojima sam radio ja sam dao otkaz. Ako vidim da ne mogu da pomognem, neće mi biti potreban niko ja ću sam znati", poručuje Milošević.

14.00 - Ugovor sa Miloševićem potpisan do kraja baraža.

"Milošević će završiti ove četiri utakmice i baraž, a onda ćemo razgovarati za dalje na osnovu rezultata", rekao je Zeljković.

13.57 - Kako novi selektor želi da vrati povjerenje javnosti u reprezentaciju?

"Povjerenje javnosti mogu vratiti samo kroz rad. Bavio sam se svime, bio sam politici. Od priče nema ništa, jedini način da se "odbranim" od medija i naroda je rad. Svi treba da vide promjenu i ako to ne vide, ja ne znam da radim.Ono što kažem i svjedok mi je Bog. Kopajte izjave nikad nećete naći nikakvu mržnju prema nikom. Svjedok mi je Bog i ljudi. Da imam problem sa bilo kome, ja ne bih bio ovdje", uvjerava Milošević.

13.50 - Milošević nikom ne garantuje mjesto u prvih 11!

"Ekipa drema trenutno i moramo da je razbudimo. Nemamo puno vremena i moramo biti precizni šta tražimo. Jako bitno da psihološki vidim u kakvom su stanju i da doprem do njih. Što će proizvesti akciju sa početka ove priče. Bez motiva jasnog, teško je natjerati čovjeka da sve od sebe. Sistem 4-2-3-1 nije stran igračima, lako ga ja usvojiti i brzo daje rezultate. Prva stvar je da moramo razdrmati ekipu i da je bolja konkurencija da bi se neki razbudili. Neki imaju razmišljanja da su sigurni i to je okej, i sam bio u toj situaciji, ali fudbal ne trpi 99% i komfor zonu. Trpi, ali onda nema rezultata i ciljeva. Potrebno je svježe krvi i nikome ne garantujem mjesto u startnoj postavi. Svi treba da se pokažu", poručuje Milošević

13.45 - O spisku fudbalera za utakmice protiv Lihtenštajna i Portugala

"Poštujem Mehu Kodru i ne želim govoriti o stvarima koje su se dešavale prije mene. Uradićemo analizu i probati doći do rješenja koji će donijeti bolje rezultate. Spisak igrača je FS BiH poslao malo ranije, ja sam bio malo uključen.Ne znam da lažem, većinu igrača su ponovili. Ja sam izrazio da proširimo spisak i sada ih imamo 27. Neće svi igrati, ali meni je bitno. Ovo nije zaključan spisak i biće novih imena u narednim utakmicama u zavisnosti šta nam bude trebalo. Ima par novih imena, želim da vratim 4-2-3-1 sistem i zbog toga su nova imena", dodao je Milošević.

13.39 - Obraća se i novi selektor Milošević:

"Svjestan sam da ovo nije bila laka odluka. Danas sam ovdje samo iz jednog razloga. Iskreno vjerujem da ova ekipa može da konkuriše za EURO, ima kvaliteta da tamo bude. Put će biti težak i ne bih bio ovdje da ne vjerujem da to ne mogu da urade. Sasvim dovoljno kvaliteta da se do marta pripremimo na najbolji mogući način. Priprema mora da počne odmah. Baraž utakmice se igraju srcem i borbom. Svi treba da daju 100%, a ako nije dovoljno i 105%. To je razlika između ekipa koji urade nešto i oni koji ne urade. Razlika je ta spremnost da daju i više nego što mogu. Siguran sam da takvih momaka imamo i tako treba da djelujemo. Naredne utakmice ćemo gledati kao pripremne. Iz svog iskustva mogu reći da reprezentacija nema ni prijateljske utakmice, a posebno u Bosni".



13.36 - O Savi Miloševiću:

"Mi sada imamo novog selektora. Misimović je obavio nekoliko razgovoara kako sa domaćim trenerima tako i sa stranima, a na kraju smo se odlučili za Miloševića. Njegove ambicije su se poklopile sa nama. Cilj nam je da ove utakmice budu priprema za baraž. Rezultatima nismo zadovoljni, nismo ispunili cilj da se direktno plasiramo, ali ne možemo reći da ništa ne valja. Vrijeme će pokazati da li je ovo bio dobar potez. Mi ne bježimo od odgovornosti i ne krijemo se iza selektora. Mi nemam veliki izbor i nije lako naći selektora. Ne možemo da konkurišemo za velika evropska imena. Ponoviću, Halilhodžić je bio prva želja, obavili smo razgovor, ali eto ispalo je ovako. Nemamo ni jedan razlog da ne napravimo iskorak i plasiramo se na Euro", rekao je Zeljković

13:35 - O Vahidu Halilhodžiću:



"Vahid Halilhodžić je bio prva želja, ostvarili smo kontatkt. On je prvo htio da ima neku savjetodavnu ulogu. Svaki savjet je dobar, ali nama je bio potreban selektor. Poslije tog objašnjenja sam osjetio možda i želju Halilhodžića, možda je i to ubrzalo smjenu Kodre. Halilhodžić je nakon toga promijenio želju i nije želio da bude selektor. To je njegovo pravo i to niko ne treba da osuđuje. Mi to ostavljamo u prošlosti i okrećemo novi list".

13.31 - Vico Zeljković o Mehi Kodri:

"Kodro je bio samo dvije utakmice selektor. Sa fudblaske strane odluka je teška, ali reakcije koju se bile poslije tog nisu bile fudbalske. Nećemo ih komentarisati. Da smo gledali samo sebe kao rukovodstvo, mi bi ostavili Kodru i ne bi bilo ove turbulencije. Imali smo jasan cilj koji smo njemu postavili - šest bodova. Mi smo ostvarili tri boda i ugrozili to drugo mjesto koje više nije realno. Zbog toga smo tako reagovali".





13.30 – Konferencija je počela