Šta se nije svidjelo Igoru Duljaju? "Čuo sam šta pričaju, to je strašno - a brine me što postaje normalno!"

Trener Partizana o prizoru koji mu se uopšte nije svidio.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Dok se FK Partizan sprema za gostovanje Napretku u nedjelju (17 časova), na kojem će pokušati da ostvari sedmu superligašku pobjedu u nizu, trener crno-bijelih Igor Duljaj govorio je i o onome što je vidio na jednoj utakmici mladih kategorija Partizana.

"Prije nekoliko dana su pored našeg terena, za vrijeme našeg treninga, igrale mlade kategorije i to što roditelji pričaju sudijama je strašno. I to postaje normalno, što me brine. Sudije imaju pritisak na svoj način, kao i mi treneri. I mi se ponašamo nekad kako ne bi trebalo, pa im upućujemo riječi nedostojne trenera. Svi smo mi ljudi, svi griješimo, i prvi put kad sam pričao rekao sam da ne želim da komentarišem. Najvažnije je samo da sve što se radi bude u interesu spskog fudbala. Jer je taj interes na prvom mjestu", rekao je on.

Velika bura uzburkala je srpski fudbal prethodnih dana, jer je smijenjen čelnik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Filipović. Duljaj nije htio da govori o tome i ne smatra da su srpskom fudbalu potrebni inostrani arbitri.

"Ne, jer imamo sudije koje sude evropske utakmice, što znači da imaju kredibilitet za velike utakmice. Naravno, pod pritiskom su javnosti i svaka njihova greška se gleda. I kad sam igrao u Šahtjoru za mečeve protiv Dinamo Kijeva imali smo pozive sudijama iz Italije, ali to se promijenilo, tu je tehnologija, VAR, dosta mogućnosti da bude regularnije i da se olakša sudijama na terenu".

Duljaj je rekao da je njegovom timu bio problem to što je 171. "vječiti" derbi pomjeren sa srijede na decembar.

"Ne bih rekao da je olakšavajuća okolnost što nismo igrali derbi, pripremali smo se za tu utakmicu, imali odgovarajuće treninge, igrači koji su trebali da igraju protiv Zvezde pripremani su na jedan način i sad se sve promijenilo. Treba reći da smo u septembru imali samo tri utakmice i mi i naš protiv Napredak ispali smo iz takmičarskog ritma. Oni su igrali 17. septembra, mi u petak", rekao je Duljaj.

On se saglasao sa ocjenom da Kruševljani tradicionalno ne "leže" njegovom timu.

"Napredak na svom terenu igra odlično, tim je koji nam ne leži, ali mi imamo svoj cilj, da pokušamo da nastavimo pobjednički niz. Biće izuzetno teško, ali je važno da uz podršku svojih navijača možemo da dođemo do tri boda".