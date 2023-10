Mesi lično poslao Bekama u Hrvatsku! Tražio da mu dovede jednog igrača, sve otkrio Predrag Mijatović!

Mesi neće da igra sam u Interu iz Majamija, zato je rekao Bekamu da mu iz hrvatske dovede pojačanje!

Luka Modrić je konačno stao! Sustigle su ga godine ali i paklena konkurencija u Real Madridu i sa 38 godina je na ivicama tima Karla Anćelotija. Spekulisalo se dosta o tome gdje bi mogao da završi karijeru, a sada je o tome progovorio Predrag Mjatović. Nekada legendarni napadač "kraljevskog kluba" jedno vrijeme je bio i prvi operativac Reala, a sada je otkrio da se Modrić već sastajao sa Dejvidom Bekamom!

Legendarni Englez je većinski vlasnik i prvo ime Inter Majamija, a nakon što je doveo Lionela Mesija u ovaj novi klub, uspio je da dovede i Serhija Busketsa i Đordija Albu. Sada je prema Mijatovićevim saznanjima stigao na Balkan da pregovara sa Modrićem!

"Modrić u MLS-u? Da, dobio je brojne ponude iz Sjedinjenih Američkih Država. Zvalo ga je dosta timova, a jedan naročito. Mesi je lično tražio da dođe u Inter Majami. Imao je i ogromnu ponudu iz Saudijske Arabije, ali je tad odlučio da ostane u Madridu. Prije nekoliko dana Modrić se sreo s Bekamom u Hrvatskoj gdje su zajedno večerali", rekao je Mijatović.

Modrić će sigurno do kraja sezone ostati u Realu, pošto ima važeći ugovor sa klubom do kraja ove takmičarske godine, a onda slijedi selidba. U Hrvatskoj se nadaju da bi mogao da se vrati u Dinamo, ali to djeluje jako, jako daleko...