Marko Marin: Zvezda će svakako biti šampion!

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Marin, danas jedan od direktora u klubu, pričao o Ligi šampiona i fudbalu u Srbiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Fudbalere Crvene zvezde u srijedu uveče očekuje meč drugog kola grupne faze Lige šampiona. Na stadionu "Rajko Mitić" gostovaće švajcarski Jang bojs, a to će biti najbolja prilika da se tim Baraka Bahara približi evropskom proljeću, odnosno prolazu u nokaut fazu nekog od UEFA takmičenja. Pred meč srpskog i švajcarskog šampiona oglasio se Marko Marin, jedan od čelnika crveno-bijelih.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Njemačke na Mundijalu u Južnoj Africi 2010. godine gostovao je u Jutarnjem programu televizije "Prva", gdje je govorio o evropskim mečevima srpskog šampiona, ali i o kompletnoj situaciji sa igračkim kadrom koji izraelski stručnjak ima na raspolaganju.

"Mnogo smo srećni što se vraća Liga šampiona na Marakanu, u Srbiju. Mnogo su lijepa sjećanja na ta dva mandata u kojima smo ranije igrali, nadam se da ćemo i ove godine slaviti kod kuće i pokazati kakva je Zvezda ekipa", rekao je Marin, pa se osvrnuo na samu grupu: "Igrali smo sa najboljom ekipom na svijetu, Mančester sitijem. Lajcig se bori za titulu u Njemačkoj, Jang Bojs je dominirao u Švajcarskoj, ali ovo je Liga šampiona, svaka grupa je teška. Imamo odličnu ekipu, dobro smo se spremili za srijedu, uz podršku navijača se nadam dobrom rezultatu."

Osvrnuo se Marin i na trzavice koje su pogodile Zvezdu u posljednje vrijeme. Dva poraza i nekoliko slabijih mečeva poljuljali su samopouzdanje i tima i navijača.

"Dosta smo promijenili ekipu ovog ljeta, novi trener. Treba vremena da se sve uklopi. Doveli smo kvalitetne igrače, sve to treba uklopiti, ali to ne znači da nismo u formi", poručio je tehnički direktor koji je i sam sa Zvezdom igrao grupnu fazu Lige šampiona. Prisjetite ga se iz tog perioda:

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Marko Marin dotakao se i odloženog derbija protiv Partizana, koji je na programu trebalo da bude 27. septembra. Zbog Dana žalosti koji je proglašen nakon pogibije trojice Srba u mjestu Banjska na Kosovu i Metohiji pomjereno je cijelo kolo Superlige, a novi termin je 6. decembar.

"Nije bilo uopšte za igrati taj dan. Niko nije razmišljao o fudbalu. Prije toga smo naravno bili kritični prema sudiji koji je na utakmici gdje sam i ja igrao prije par godina, sudio. Ali to nije tema, mi smo spremni za derbi u decembru. Do tada ćemo se i kao ekipa uklopiti. Mi ćemo svakako biti šampioni. Sa našim kvalitetom i ekipom koju imamo, uopšte ne sumnjam u to. Imamo najbolji tim u Srbiji, pokazaćemo to iz nedelje u nedjelju", zaključio je bivši reprezentativac Njemačke i prvotimac brojnih slavnih klubova u Evropi.

